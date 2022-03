Conflitto in Ucraina, incontro con il professor Manca

Mercoledì 22 marzo gli studenti e le studentesse dell’Istituto Superiore D’Adda si sono visti partecipi di un importante momento di riflessione e dibattito circa il conflitto bellico che da ormai un mese vede interessate al fronte Russia ed Ucraina. A guidare l’incontro è stata una rinomata figura in campo storico, il professor Sergio Manca, docente di Storia all’Università degli Studi di Torino; quest’ultimo ha illustrato agli studenti e alle studentesse, tramite un’accurata presentazione, la genesi dei due Stati, protagonisti dell’azione militare, dal periodo medioevale fino ad arrivare alle vicende dei giorni nostri. Molto sentita la partecipazione degli studenti, manifestata attraverso numerosi interventi mirati che hanno permesso ulteriori approfondimenti, a dimostrazione del fatto che la generazione dei giovani non è affatto disinteressata riguardo la politica e l’attualità, ma anzi questi sono temi che accendono l’interesse di tutti coloro che vorrebbero avere voce in capitolo. A sottolineare l’efficacia e la preziosità delle parole del professore è stata la Dirigente dell’Istituto, professoressa Paola Vicario, che nel suo intervento ha ribadito, tra le altre cose, quanto sia importante che anche i giovani partecipino attivamente e con coscienza alle vicende che muovono la nostra quotidianità.