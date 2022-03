Falsi tecnici alla porta, l'anziana li smaschera ma viene minacciata: “Stai calma o finisce male”

Anziana smaschera un tentativo di truffa ma viene tenuta in ostaggio dai falsi tecnici in casa propria. Vittima dell'accaduto una donna di circa 82 anni, precipitata in un incubo che nessuno di noi vorrebbe mai ritrovarsi. I fatti risalgono al pomeriggio di venerdì scorso, 25 marzo, nel territorio di Salussola.

Stando alle ricostruzioni di rito due sconosciuti, con mascherina chirurgica e berretto in testa, si sono presentati alla porta d'ingresso della pensionata spacciandosi per addetti che dovevano effettuare alcuni controlli. La signora non si è fidata e ha cominciato a comporre il numero delle forze dell'ordine. In quel preciso istante, i malintenzionati sono entrati in casa e l'hanno spinta sul divano intimandogli di stare seduta e zitta. “Sennò finisce male” le avrebbe riferito uno dei due minacciandola.

In seguito, si sono impadroniti di alcuni gioielli dal valore di diverse centinaia di euro e sono fuggiti con gran velocità facendo perdere le proprie tracce. Visibilmente scossa e spaventata, la donna ha immediatamente contattato i familiari e le forze dell'ordine per denunciare quanto accaduto. Ora i Carabinieri stanno indagando per dare un volto ai malfattori.