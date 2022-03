Farmaci online, numeri sempre più alti per gli acquisti: il 2021 è una conferma

Gli ultimi due anni hanno stravolto la nostra vita, introducendo nella quotidianità delle abitudini nuove.

Tra queste, rientra l'acquisto di farmaci da banco online. Per amor di precisione, è il caso di ricordare che si tratta di una possibilità concreta in Italia dal 2015. L'avvento della pandemia ha dato un vero e proprio boost ai numeri. Tantissime persone, impossibilitate ad acquistare farmaci da banco e integratori presso i punti vendita fisici, si sono rivolte al canale del web. A dimostrazione di ciò, è possibile chiamare in causa la temperie di digital transformation che ha investito le realtà del settore, con diverse migliaia di farmacie che hanno chiesto al Ministero della Salute l'autorizzazione per iniziare a vendere online.

Il 2021 ha rappresentato una conferma del trend del primo anno pandemico. Come sottolineato dall'Osservatorio e-commerce B2C, sono stati circa 18 milioni gli italiani che hanno scelto gli acquisti online per supplementi e farmaci da banco. Per il 2022, si attende, secondo le previsioni dell'Osservatorio Netcomm, una crescita altrettanto interessante.

Il mondo a cui stiamo dedicando queste righe, caratterizzato dalla presenza di riferimenti autorevoli come Farmacia Armani, realtà veronese che da anni si è aperta al digital mettendo in primo piano qualità e lungimiranza, deve essere approcciato facendo attenzione ad alcune regole di buonsenso, fondamentali per avere la certezza di mettere in primo piano il massimo della sicurezza.

Un consiglio fondamentale a tal proposito, il più importante in assoluto, riguarda il fatto di considerare soltanto i portali che vendono farmaci da banco. Quelli acquistabili solo previa presentazione della ricetta medica richiedono di recarsi presso il punto vendita fisico. A tal proposito, è doveroso aprire una parentesi ricordando che la digitalizzazione ha comunque un ruolo per quanto riguarda i farmaci con obbligo di prescrizione. Sono numerose infatti le farmacie che utilizzano gestionali grazie ai quali è possibile inviare la suddetta ricetta tramite app di messaggistica istantanea come WhatsApp.

Tornando un attimo ai suggerimenti per acquistare con sicurezza farmaci online, essenziale è chiamare in causa la presenza, sul sito, dell'apposito bollino in grado di attestare l'autorizzazione alla vendita online dei sopra citati prodotti. Quest'ultimo deve rimandare all'elenco completo di tutte le farmacie che hanno ottenuto l'autorizzazione ministeriale a operare sul web nella vendita di farmaci da banco. Il passaggio appena citato non è necessario per gli integratori.

Essenziale è infine la presenza di un negozio fisico. Questo spazio continua ad avere un ruolo nodale. Si parla non a caso di integrazione, con la tendenza, sempre più diffusa, a mettere in primo piano la possibilità di ordinare online ritirando in negozio.