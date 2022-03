Rissa durante la serata musicale e nel parcheggio: locale chiuso per 5 giorni

Maxi rissa con una sessantina di persone coinvolte, e locale chiuso per cinque giorni.

La Squadra Amministrativa della Questura di Vercelli, dopo aver svolto dettagliate indagini, ha notificato al titolare della sala da ballo di corso Rigola un provvedimento di sospensione della licenza di sala da ballo per la durata di cinque giorni, emesso ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico di pubblica sicurezza. Il locale in precedenza era già stato sanzionato per le violazioni riscontate nel corso delle festività natalizia, relative al mancato rispetto delle disposizioni di prevenzione del COVID 19.

Negli scorsi fine settimana, al termine di una serata musicale, erano giunte alla Questura ripetute segnalazioni di una maxi rissa in corso nel parcheggio del locale: secondo le informazioni giunte alla Questura a fronteggiarsi erano una sessantina di persone, alcune delle quali armate di oggetti atti offendere.

Le volanti erano prontamente intervenute e, oltre a individuare a terra segni inequivocabili dei disordini avvenuti nel parcheggio del locale, aveva poi rintracciato nei pressi della sala da ballo alcune giovani, una delle quale ferita da un’arma da taglio, che sono riscorse alle cure dei sanitari del nosocomio vercellese.

L’attività di polizia ha altresì consentito di accertare che il servizio d’ordine e sicurezza predisposto dai titolari del locale per il concerto di un noto rapper, era stato affidato a tre persone, prive dei requisiti previsti dalla legge, per il personale che svolge tali mansioni, ragione per cui sono stati sanzionati amministrativamente per le violazioni commesse. Inoltre è emerso che era stato un avventore del locale che, per futili motivi e con l’uso anche di un’arma da taglio, aveva aggredito le tre ragazze appena maggiorenni dopo l’uscita dalla discoteca. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nel locale, nel corso del concerto, sarebbero scoppiate varie liti e tafferugli, senza che nessuno avesse provveduto a segnalare la situazione in atto alle Forze dell’Ordine per un loro tempestivo intervento sul posto.