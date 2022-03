Incendi, scempio ambientale, processo: e dopo 5 anni i rifiuti sono ancora lì

Lo scempio ambientale, quattro interventi dei Vigili del Fuoco in pochi giorni per altrettanti incendi, l'attività di una ditta specializzata per mettere in sicurezza un'area che si trova a pochi passi dall'abitato e dalla zona industriale. E, dopo cinque anni, dover ancora convivere con un ingente quantitativo di rifiuti abbandonati e mai rimossi. E non si parla di qualche sacco gettato via, ma di 300 metri cubi di materiale vario, catalogato dall'Arpa come non pericoloso, ma che, certamente, non può essere abbandonato a ridosso del paese.

Il sindaco di BorgoVercelli, Mario Demagistri, racconta in Tribunale le traversie vissute dal suo Comune in una vicenda di abbandono dei rifiuti che, nell'estate 2017, tenne banco in paese. E che, nonostante il passare del tempo, non ha ancora trovato una soluzione. Né pratica né legale: dopo tre patteggiamenti, infatti, 4 persone sono a giudizio davanti al Tribunale di Vercelli per quella vicenda, mentre il Comune si è costituito parte civile rappresentato dall'avvocato Patrizio Cavallone.

Fu proprio Demagistri, dopo alcune segnalazioni dei cittadini e un primo controllo, a bloccare lo sversamento di ulteriori cassoni di immondizia nell'area di Cascina Nova, dietro al peso pubblico del paese. «Mi era stato segnalato uno sversamento di rifiuti nella zona - ha raccontato alla giudice Enrica Bertolotto - e, dopo un primo sopralluogo, mi sono accorto che i cumuli aumentavano. Così ho iniziato a fare ripetuti giri di controllo e nel corso di uno di questi, mi sono imbattuto in due camion che stavano sversando nella zona i cassoni da 50 tonnellate ciascuno. A quel punto ho avvertito le forze dell'ordine».

Nell'immediatezza Arpa era intervenuta per verificare se ci fossero rischi legati alla tipologia dei rifiuti e all'eventuale percolato: erano stati chiusi i tombini per evitare ruschi al sistema fignario e sistemata la zona. Una volta accertato che non si trattava di rifiuti pericolosi, l'Agenzia ambientale aveva fatto alla ditta le prescrizioni per lo smaltimento in discarica e il pagamento della relativa sanzione, mai ottemperati.

Per il paese, però, i disagi erano ben lontani dall'essere finiti: a causa delle alte temperature - si era nell'agosto 2017 - il materiale aveva poi preso fuoco. «Abbiamo dovuto far intervenire quattro volte i Vigili del Fuoco - ha ricordato il sindaco -. La popolazione era preoccupata per i fumi e il cattivo odore che portavano. Alla fine abbiamo fatto intervenire una ditta con le ruspe che ha spalmato i rifiuti e messo in sicurezza l'area, ma il preventivo per la rimozione e lo smaltimento è di 40mila euro, una cifra rilevante per un piccolo centro. E, oltretutto, la zona in dell'abbandono è anche privata».

Nonostante gli accertamenti dei carabinieri avessero portato a individuare rapidamente tutti gli attori coinvolti nello sversamento - i mezzi provenivano da un'azienda bresciana -, l'iter del processo è stato lungo perché l'iniziale contestazione di associazione a delinquere aveva comportato lo spostamento del procedimento da Vercelli a Torino. L'ipotesi di reato di non era poi stata riconosciuta e dunque il fascicolo era tornato al Tribunale cittadino.