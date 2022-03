Bellaria in lutto: addio a Silvana Maino. Aveva 66 anni

Circolo Bellaria in lutto per la morte di Silvana Maino, moglie di Giorgio Picco, uno dei fondatori ed ex presidente del Circlo di via Viviani, attivo nel mondo del volontariato e delle bocce.

La donna aveva 66 anni ed era stata un'apprezzata parrucchiera con negozio in via Trino. E' spirata all'ospedale Sant'Andrea lasciando un grande vuoto tra le persone che la conoscevano e le volevano bene. Moltissimi i ricordi le attestazioni di cordoglio che rendono omaggio a una persona attiva e vitale, ricordandola nei bei momenti di carnevale, quando il Circolo era solito sfilare con allegri gruppi mascherati, e in tanti momenti di amicizia e convivialità all'interno della struttura di via Viviani che, per la donna e per il marito, era quasi una seconda casa. Moltissime le immagini che la ritraggono accanto a Picco in cucina, o ai tavoli o seduta con gli amici e le amiche di tutta una vita a chiacchierare e sorridere. Una persona apprezzata e che mancherà a tanti.

Silvana Maino Picco lascia il marito Giorgio, le figlie Simona e Federica con Andrea, i nipoti Camilla, Federico e Nina, il fratello e le sorelle con le rispettive famiglie.

Le esequie verranno celebrate venerdì alle 9,30 i Duomo dove, giovedì 31 marzo alle 18 sarà recitato il rosario.