A Emma e Dalila i premi di laurea in memoria di Luciano Ciervo

Emma Zanella, laureata triennale in Biotecnologie, e Dalila Di Francesco, laureata magistrale in Medical Biotechnologies sono le destinatarie del "Premio Luciano Ciervo" istituito nel 2021 dal gruppo intercomunale Aido.

La cerimonia si è svolta martedì 29 marzo in rettorato: durante la cerimonia è intervenuto anche il dottor Raffaele Potenza del centro trapianti delle Molinette di Torino, spiegando come ricerca e dono siano importanti, perché grazie alla ricerca, anche organi donati che non sono funzionanti e funzionali al 100%, possano essere rigenerati ed utilizzabili. Alla cerimonia sono intervenuti Marcello Casalino, presidente del Gruppo intercomunale Aido che ha istituito il premio per ricordare il volontario e alpino morto durante la pandemia.

Dall'Aido sono arrivati ringraziamenti ai rappresentanti degli Alpini di Prarolo e Vercelli per la partecipazione e la famiglia Ciervo, tra cui la vicepresidente vicario Carla Ciervo oltre che a Upo Alumni con la professoressa Francesca Boccafoschi e il dottor Sergio Macciò per essersi messi a disposizione nella realizzazione dell'iniziativa

Il premio è stato consegnato da Elena Mancino e Gabriella Lupolo, madre e moglie di Luciano Ciervo, insieme alla sorella di questi, Carla Ciervo, vice presidente vicario del Gruppo intercomunale Aido e al dottor Potenza.