PFV: altra sconfitta, ma... si pensa già al futuro

CAMPIONATO UNDER 19 -

Girone A – FASE “COPPA PIEMONTE” – 4^ giornata di andata

Lunedì 28.3.2022 Vercelli – Palestra Sc. Media Pertini-Lanino

Pallacanestro Femminile Vercelli – Lapolismile (squadra “bianca”) 27-80

(Parziali: 7-22; 13-47; 23-39)

Tabellino: Bouznad; Francese A. 4; Lo Ndeye ; Ifa Uwaidae 9; Zanetti 3; Chillini 5; Valentino; Cafasso; Carrozza 2; Quartieri; Momo 2; Liberali 2. All.re Adriana Coralluzzo

Non riesce proprio a conquistare la prima vittoria stagionale la formazione under 19 della PFV, sconfitta in casa dalle torinesi di Lapolismile (squadra bianca) per 27-80.

Un passivo pesante, che non lascia spazio a commenti diversi dal dire che è stato un confronto fra una squadra forte ed attrezzata ed un’altra che presenta gravi difficoltà realizzative (27 punti sono obiettivamente pochi), apparsa nella circostanza anche piuttosto carente in fase difensiva.

Infatti le ragazze di coach Adriana Coralluzzo venivano da subito sopraffatte da Laposmile (7-22 al 1° quarto) che allungava progressivamente senza incontrare alcuna resistenza concreta fino al 13-47 di metà gara.

Solo nel terzo periodo le vercellesi riuscivano a mettere insieme 10 punti, ma al 30’ lo score diceva -36 (23-59), ulteriormente incrementato nell’ultimo quarto, in cui la PFV realizzava solo 4 punti, per il 27-80 finale.

Di aspetti positivi, sul campo, non ne sono emersi, quindi vanno ricercati altrove: ad esempio nel rientro di Carolina Momo dopo la frattura del naso, nel ritorno in campo di Veronica Quartieri, dopo un lungo periodo di assenza, e nell’integrazione progressiva delle altre due Under 17 del gruppo “Alice Castello” Cafasso e Carrozza, che ben si stanno integrando nella squadra, consentendo alla stessa di andare in campo con dodici giocatrici effettive, che appare già un risultato.

E questi sono, al momento, gli obiettivi a breve termine di questa squadra: creare la base per l’allargamento ad altre giocatrici delle altre formazioni della società per la stagione prossima, al fine di perseguire un miglioramento generale della squadra.