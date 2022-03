Il Padova vorrà vincere. Ma la Pro sogna l'impresa

Diciamolo subito. Il Padova ha tutte le carte in regola per vincere contro la Pro Vercelli, sabato al Piola. Ha giocatori di categoria superiore, ha fame e sete di punti perché vuole cercare di raggiungere o comunque stare col fiato sul contro al Sudtirol (che deve ancora affrontare), ha dalla sua il vento in poppa: sei vittorie nelle ultime sei giornate.

Cercherà la settima, non ci piove, eccerto, anche la Pro cercherà il suo decimo risultato consecutivo, ma la grande favorita è la squadra di Oddo. Punto.

Eppure, contro il Piacenza di Scazzola, anche il Padova ha dovuto sudare. Almeno un po'. Di pregevola fattura soprattutto la rete dell'1 a 0, dell'ex Ronaldo: ruba palla, si invola verso la porta difesa da Tintori, salta un uomo, quindi segna freddamente; poi, sulle ali dell'entusiasmo, il Padova raddoppia con Chiricò (servito da Cissè). Ma – dalla fine del primo tempo a buona parte della difesa - la squadra di Scazzola reagisce nel migliore dei modi. Pressing asfissiante, a tutto campo e rete dell'ottimo Cesarini. Non basta. Il Padova (buona la prova di Germano, sufficiente quella di Bifulco) mette in sicuro il risultato con il neo entrato Ceravolo.

Insomma, un Padova stratosferico, certo, ma che per mezz'ora ha patito l'aggressività del Piacenza.

E sarà l'aggressività al quadrato la carta che giocherà Lerda, domenica.

Per tentare il colpaccio. La stagione è stata già raddrizzata, certo, ma una vittoria della Pro Vercelli non sarebbe solo una vittoria: sarebbe un'impresa.

Oddio, anche un pareggio.