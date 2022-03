Sottrae le chiavi del bar alla fidanzata e ruba la cassa con 750 euro

Aveva sottratto alla fidanzata le chiavi del bar in cui la giovane lavora e, insieme a un amico minorenne, ha poi svaligiato il locale portandosi via la cassa e i 700 euro in essa contenuti come fondo.

Sabato mattina, la Polizia di Stato ha denunciato due giovani che si erano resi responsabili, poco prima, di un furto all’interno di un bar cittadino: a dare l'allarme un dipendente del locale che, arrivando al mattino per l'apertura, aveva notato la serranda leggermente sollevata e aveva notato l'assenza della cassa. Allarmato dalla cosa ha allertato il 112 e la sala operativa della Questura ha inviato le Volanti. Dagli accertamenti è subito emerso che gli autori del furto erano penetrati nel locale in assenza di effrazione per cui i sospetti si sono incentrati sui dipendenti del bar. Da un controllo dai sistemi di videosorveglianza si è accertato che due ragazzi erano entrati all’interno del bar nottetempo e avevano asportato la cassa. Uno di essi corrispondeva come fisionomia al fidanzato di una delle commesse che veniva riconosciuto quale autore del furto in concorso con un suo amico minorenne, quest’ultimo bisognoso di soldi.

I due, nel tentativo maldestro di evitare l’identificazione, si erano anche scambiati gli indumenti pensando in quel modo di non essere riconosciuti. E' stata perciò effettuata una perquisizione locale e domiciliare a casa dei due, entrambi residenti a Vercelli, rinvenendo a casa del primo, la cassa poco prima sottratta e 50 euro provento di furto, e a casa del secondo, circa 700 euro provento del furto, danaro restituito all’avente diritto.

I due sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di furto aggravato in concorso.