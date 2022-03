Antico Ospedale, verso la conclusione il cantiere archeologico della torre libraria

Sono alle battute finali le attività archeologiche in corso dietro a San Pietro Martire, nell'area dell'Antico Ospedale. Gli interventi sono propedeutici alla realizzazione della nuova torre libraria della biblioteca civica e universitaria che sorgerà a ridosso della ex Manica delle Donne.

Finanziati nell'ambito della serie di opere di recupero dell'Antico Ospedale, la costruzione della Biblioteca e della torre libraria sono partiti lo scorso anno e, dopo l'abbattimento del vecchio forno, si sono fermati per consentire l'esecuzione dei sondaggi archeologici - già previsti dal progetto - ma anche hanno dato risultati rilevanti al punto da spingere l'amministrazione comunale a stanziare un ulteriore milione di euro per modificare il progetto lasciando gli scavi a vista e inserendoli in quel futuro percorso archeologico che si vorrebbe creare in ambito cittadino mettendo in rete tutti i siti di rilievo emersi nel corso degli anni.

«Nel giro di qualche settimana le attività archeologiche saranno finite e si procederà con il cantiere per la torre libraria - assicura il vice sindaco Massimo Simion -. L'amministrazione comunale ha destinato una somma rilevante alla valorizzazione dell'area che potrà rappresentare un valore agigunto all'intervento di riqualificazione in corso».