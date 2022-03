“Le Fiabe di Farfoj”: in Ludoteca un pomeriggio per i più piccoli

Pomeriggio di letture e laboratori gratuiti, per bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e per le loro famiglie, sabato nella Ludoteca della Biblioteca comunale di via Galileo Ferraris 95.

L’evento è ispirato al libro “Le Fiabe di Farfoj” e avrà luogo sabato 2 aprile, a partire dalle 15, alla presenza dell’autrice Elisabetta Milanese.

Dopo il grande successo dell’evento per i più piccoli, organizzato in Ludoteca il mese scorso, il Comune di Vercelli, propone un altro appuntamento, in collaborazione con le cooperative Accento e Progetto Donna Più: «L’Amministrazione propone e condivide iniziative educative rivolte ai più piccoli, che hanno lo scopo di avvicinare i bambini al mondo del libro e della lettura attraverso l’ascolto e il gioco – dice il sindaco Andrea Corsaro – queste esperienze formative sono momenti importati sia in termini di apprendimento che di socializzazione».

I bambini, accompagnati da un adulto, potranno accedere alle attività nell’orario concordato in fase di prenotazione. Le fasce orarie prevedono tre turni: 15-15.45; 16-16.45; 17-17.45. L'appuntamento si inserisce in una serie di eventi che l'amministrazione comunale sta organizzando per coinvolgere un pubblico sempre più ampio negli eventi culturali.

«Abbiamo pensato a eventi dedicati a pubblici diversi, questa settimana un importante appuntamento per adulti al Piccolo Studio legato al testo di Primo Levi “Se questo è un uomo” – spiega l’assessore all’Istruzione Gianna Baucero – e sabato sarà la volta di un’iniziativa dedicata alle famiglie con bambini piccoli».

Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamare il 388/5792633