Alluvione 2020: in arrivo 13 milioni per Provincia e Comuni vercellesi

Sono in arrivo 13 milioni di euro per finanziare 55 interventi sostenuti da Comuni, Provincia ed altri enti che abbiano subito danni in occasione dell'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020. Si tratta del quarto pacchetto di contributi destinati a lavori di messa in sicurezza, mitigazione del rischio e ricostruzione, con priorità per gli interventi di difesa del suolo da frane e caduta di massi, di ripristino delle opere igieniche danneggiate, di difesa idraulica e di regimazione dei corsi d’acqua, di ripristino di edilizia comunale danneggiata e di ripristino della viabilità.

Complessivamente, in Piemonte, sono 324 gli interventi di opere pubbliche legati all’alluvione del 2-3 ottobre 2020 per i quali sono stati sbloccati da Roma circa 66 milioni di euro. In particolare, sono 93 gli interventi nel Cuneese per un importo di 18,5 milioni, 67 nel Biellese per 11,7 milioni, 58 nel Verbano Cusio Ossola per 15 milioni, 55 nel Vercellese per 13 milioni, 36 nel Torinese per 4,2 milioni, 11 nel Novarese per 3 milioni e 4 nell’Alessandrino per 300.000 euro.

«Si tratta di un pacchetto di contributi particolarmente consistente - sottolinea il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio – che consente di aiutare numerose amministrazioni locali messe in forte difficoltà dalla furia di un’alluvione che ricorderemo come tra le più gravi della storia recente. Come Regione siamo costantemente impegnati nel reperire risorse per dare aiuti concreti soprattutto ai Comuni più piccoli che hanno oggettive difficoltà a far fronte ai lavori e che ora possono guardare con maggiore serenità al ripristino delle opere danneggiate e alla sicurezza del territorio per il futuro».

I beneficiari dei contribuiti sono direttamente i sindaci dei Comuni colpiti, i presidenti delle Province e i direttori degli altri Enti Pubblici che si occupano dell’esecuzione dei lavori.

Ecco le opere finanziate

ALAGNA VALSESIA

Ripristino delle scogliere lungo l'asse principale del fiume Sesia da Buzzo a Wold; lavori di pulizia e sistemazione delle briglie sul torrente Mud, ripristino del sentiero comunale per Alpe Campo / Bocchetta della Moanda con sistemazione della frana in sponda sinistra orografica; lavori di ripristino officiosità della sezione di deflusso del fiume Sesia in località Villaggio Betulle e a valle confluenza torrente Vogna

ALTO SERMENZA

Raccolta e smaltimento acque a monte dell'abitato di Rima

BOCCIOLETO

Lavori di ripristino strade comunali interne al concentrico

BORGOSESIA

Consolidamento versante in frana a valle della località Fenera di Mezzo; sistemazione versante in frana in frazione Costa di Foresto; rifacimento collettore fognario acque bianche stradali e sistemazione tratti di strada danneggiati in via Isola di sopra e via Isola di sotto

CAMPERTOGNO

Ripristino difesa spondale in orografica sinistra del fiume Sesia a protezione della parte sud dell' abitato e prolungamento della difesa spondale in destra fiume Sesia fino a immissione rio Grande e sistemazione versante in frana

CARCOFORO

Ripristino integrità e consolidamento delle difese spondali esistenti lungo i torrenti Trasinera ed Egua danneggiate dall'evento alluvionale

CELLIO CON BREIA

Realizzazione di un opera di sostegno sottoscarpa lungo la strada comunale Merlera - Piana dei Monti

CIVIASCO

Consolidamento delle spalle del ponte comunale sul Rio Pascone e realizzazione scogliera in massi di cava in sponda sinistra del torrente Pascone, a protezione ponte comunale in località Ronco

CRAVAGLIANA

Messa in sicurezza dell'abitato di Frazione Canera contro la caduta massi; messa in sicurezza dell'abitato di Frazione Grassura mediante sistemazione del conoide del Torrente Meula; ripristino integrità e potenziamento delle scogliere a protezione dell'abitato di Cravagliana e del ponte per Frazione Canera; messa in sicurezza del ponte comunale per Frazione Selva; messa in sicurezza abitato di Saliceto; realizzazione opere di protezione da caduta massi abitato di Frazione Brugarolo; messa in sicurezza strada comunale per frazioni Pianaronda, Sassello, Sottonoci, Ordrovago

FOBELLO

Realizzazione ponte sul torrente Roj in sostituzione dell'attraversamento a servizio della strada comunale di collegamento alla frazione Roj; messa in sicurezza del centro abitato del capoluogo di Fobello mediante riassetto dell'alveo del Rio Boro e regimazione dell'apporto di detriti dall'impluvio a monte di Cimalcampo

GUARDABOSONE

Realizzazione di 2 tratti di opera di sostegno della scarpata di valle della strada intercomunale Guardabosone-Postua e sistemazione spondale e di fondo alveo di rio senza nome

MOLLIA

Ripristino difese spondali destra e sinistra del fiume Sesia nel tratto immediatamente a valle della immissione del rio Croso della Giare e di un tratto della pista ciclabile Alagna-Balmuccia in sponda destra; consolidamento scarpata della strada comunale a monte della frazione Casa Capietto

PILA

Ripristino della difesa spondale in sponda destra del fiume Sesia localtà Via Seggiovie

PIODE

Ripristino di un tratto di difesa spondale longitudinale in massi in destra del Fiume Sesia in corrispondenza della confluenza con il Torrente Sorba

QUARONA

Ripristino difesa sponda sinistra del Fiume Sesia e prolungamento a valle della difesa in località Prati sotto strada della Barile

RASSA

Consolidamento fondazioni di ponti comunali e ricostruzione briglie danneggiate su Torrente Vasnera e Rio Ruachè; sistemazione frana in Frazione Ortigoso in Val Gronda; sistemazione sponda destra del torrente Sorba

RIMELLA

Ripristino di tratti della viabilità comunale frazioni Riva, Pianello e San Gottardo; messa in sicurezza del centro abitato di frazione Grondo

ROSSA

Ripristino funzionalità idraulica del Rio Croso Asciutto in frazione Cerva di Rossa

SCOPA

Ripristino officiosità della sezione di deflusso e protezione spondale in sinistra orografica del fiume Sesia, in località Salterana

SCOPELLO

Ricalibratura alveo fiume Sesia in loc. Fonderia e consolidamento difese spondali danneggiate

SERRAVALLE SESIA

Sistemazione dissesto presso Località Vintebbio di Serravalle Sesia

VALDUGGIA

Ripristino delle sponde e delle difesa longitudinale in destra e sinistra del Torrente Strona immediatamente a valle del ponte di accesso al cimitero comunale di San Giorgio; ripristino della scarpata stradale verso valle della strada comunale in località Frazione via Orlenghetto; demolizione dello scatolare del Rio Valpiana in localtà frazione di Valpiana con ripristino delle sponde e del fondo alveo

VARALLO

Interventi di ripristino delle infrastrutture danneggiate e manutenzione dell'alveo del torrente Croso di Morca nelle località di Isole, Solivo e Morca

VERCELLI

Ripristino officiosità delle sezioni di deflusso corsi d’acqua del reticolo idraulico minore

VOCCA

Messa in sicurezza strada comunale per le Frazioni Sassiglioni-Fossati-Mogliani; regimazione e smaltimento acque di versante in Frazione Sassiglioni

PROVINCIA DI VERCELLI

S.P.76 “della Cremosina” Lavori di messa in sicurezza tratti di versante in comune di Valduggia; SP 105 Locarno - Lavori di messa in sicurezza del versante con connesse opere di regimazione delle acque meteoriche della galleria in comune di Quarona; SP 72 "Borgosesia - Guardabosone". Lavori di rimozione delle Lavori di disgaggio e posa di reti armate in comune di Borgosesia e messa in sicurezza della strada in località Ponte Strona al km 3+000. in comune di Guardabosone

CO.R.D.A.R VALSESIA SPA

Interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato in Val Mastallone nel Comune di Cravagliana, frazione Gula; interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato in Comune di Varallo in frazione Morca; interventi di ripristino opere del servizio idrico integrato nel Comune di Pila in località Molinaccio e in località Trogo; interventi di ripristino condotte idriche di adduzione nel Comune di Vocca in località Bettola, Mogliani, Isola; interventi di ripristino condotte fognarie nel Comune di Cellio con Breia in frazione Crabia; interventi di rifacimento impianto di depurazione nel Comune di Boccioleto in loc. Ponte Cavaglione.

SII S.p.A.

Ripristino sistema di filtrazione dei potabilizzatori nei Comuni di Masserano, Mongrando e Postua; ripristino sorgenti Pianetti in Comune di Graglia e Alpe Cavanna in Comune di Donato; interventi di riparazione sollevamento Sesia Depuratore di Caresanablot.