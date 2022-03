Biennale d'Arte: gli espositori delle prossime settimane

Prenderà il via domenica 3 aprile alle ore 17,30 nello Studio d'Arte 256 di corso Libertà a Vercelli la decima mostra collettiva del progetto artistico “Biennale d'Arte Vercelli“, organizzato dal pittore Ezio Balliano. Un’idea che è piaciuta, è cresciuta e continua a suscitare interesse come testimonia il gradimento del pubblico e l’adesione di moltissimi di artisti, pittori, scultori, fotografi provenienti da mezza Italia per partecipare a una staffetta artistica che sta diventando una vera e propria maratona, offrendo una lunga serie di mostre che propongono ogni due settimane una nuova selezione di artisti e di opere rappresentative della produzione di ciascuno e, soprattutto, vetrina delle novità e delle tendenze del mondo dell'Arte.

Gli espositori ospiti per questa nuova edizione della Biennale sono Valerio Bonadonna (Bonval), Elisa Branciforte, Elisa Cattin, Elena Dell'Era, Joachin Paz, Ambra Rodanò, Elena Sasu e Donata Terzera.

La mostra, ordinata allo studio d'Arte 256 di corso Libertà a Vercelli continuerà fino al 17 aprile e sarà visitabile da giovedì a domenica con orario 16,30-19,30. Ingresso libero nel rispetto dei protocolli anticovid vigenti.