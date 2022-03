Da questa notte c'è l'ora legale: vi siete ricordati di spostare le lancette?

Questa notte è entrata in vigore l'ora legale: vi siete ricordati di spostare le lancette dell'orologio avanti di un'ora?

Il ritorno all'ora legale toglie un’ora di sonno ma consente di risparmiare globalmente energia. L’ora legale inizia come ogni anno l’ultima domenica di marzo e termina l’ultima domenica di ottobre: questa pratica, che da noi è in uso dagli anni ’60 e che negli ultimi anni è stata oggetto, a livello europeo, di svariate proposte di soppressione, consente di sfruttare meglio in orario lavorativo la luce naturale con il conseguente risparmio nei consumi. Secondo l'analisi di Terna, la società che gestisce la rete di trasmissione elettrica nazionale: «Nei 7 mesi in cui sarà in vigore l’ora legale, l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro, grazie a un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora che consentirà, inoltre, di apportare un importante beneficio ambientale, quantificabile nella riduzione di circa 200 mila tonnellate di emissioni di anidride carbonica in atmosfera».