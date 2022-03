Lerda: «Siamo in crescita, ma occhio, la Pergolettese è tosta»

Matteo Rizzo in nazionale, Comi appiedato dal giudice sportivo, Emmanuello con le stampelle.

«Ma da quando sono arrivato qua – dice Franco Lerda – io penso solo a chi c'è. Certo, il dispiacere per Emmanuello è grande.»

Per ogni allenatore contano i risultati (senza quelli, si fanno le valigie) e le prestazioni (se la squadra gioca bene, prima o poi i risultati arrivano). Ma c'è il “terzo elemento”. Che è collegato e che condiziona fortemente le prestazioni di una squadra: quanto incide nella testa dei giocatori la testa del tecnico. In genere funziona così: se il tecnico “entra” nella testa dei giocatori la squadra ha qualcosa di più. E questo, Lerda, lo sa, lo ha rimarcato e sa anche che, per ora, è così. Questa Pro Vercelli ha il suo marchio. La sua firma.

Ma c'è un ma. Non può trasmettere la sua grinta durante la gara, causa la lunga squalifica.

«Di cui non voglio parlare», premette.

«Ci sono allenatori “di campo” e “di panchina”. Io sono un allenatore di campo: l'aspetto più importante, per me, è l'allenamento alla gara. La cura dei dettagli della partita che verrà...»

E la partita che verrà non si preannuncia facile. La Pergolettese, dopo il cambio di allenatore, ha messo le ali. Tant'è che ha espugnano il campo della Triestina in inferiorità numerica.

«Una bella squadra, tosta. Che si è rinforzata a gennaio» dice Lerda.

«Hanno esterni veloci, giocatori e giovani niente male, un bel mix insomma. Ma io dico sempre due cose, che sono le stesse. La prima: dobbiamo guardare noi stessi. Poi. Tutte le partite sono rognose. A parte Sudtirorl e Padova, che viaggiano su un altro piante, dalla terza all'ultima non c'è un abisso, anzi, c'è equilibrio. Per questo, domani e sempre, dovremo giocare concentrati, ogni momento della gara è importante.»

La squadra, in questo, è in crescita.

«La squadra sta migliorando, giornata dopo giornata, nella lettura della partita. Una partita è fatta di momenti diversi. Occorre adattarsi, rispondere.»

Ci sarà Bunino?

«Ha ripreso, è a disposizione.»

Sperando che venga più pubblico del solito...

«Il tempo è bello e la gente vede che questo gruppo sta facendo bene.»