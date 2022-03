Scontro in viale Rimembranza: auto si ribalta - foto

Incidente all'incrocio tra viale Rimembranza e via Marco Polo intorno alle 14,30 di venerdì: due vetture per cause al vaglio della Polizia municipale sono entrate in collisione e una delle vetture si è ribaltata finendo su un fianco.

Per i soccorsi è stato necessario chiedere l'intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli che si è occupata della messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

Erano presenti il personale sanitario del 118 che si è occupato delle persone coinvolte: un uomo e una donna, rimasti feriti in modo non grave nello scontro, sono stati portati in ospedale. Una pattuglia della polizia municipale si è occupata di rilievi e gestione del traffico.