Pro Vercelli senza Comi e senza Matteo Rizzo, sabato contro la Pergolettese

Tutt'altro che facile l'impegno interno di sabato per la Pro Vercelli, per tanti motivi.

Il primo. La Pergolettese, reduce da due vittorie (sul campo della Triestina e in casa contro la Giana) giocherà per non perdere. E quando le squadre si chiudono a riccio, con 8, 9 giocatori dietro la linea della palla, è dura per tutti. Il secondo. Le assenze. Pesanti. Probabilmente Lerda recupera Gatto e Iezzi, indisponibili domenica scorsa. Ma non ci sarà Emmanuello, si sa, ma Louati e Belardinelli ora come ora non sono certo delle riserve, e quindi lo sostituiranno nel migliore dei modi. Non ci sarà la rivelazione dell'anno, Matteo Rizzo, convocato nella Under 18, ma o Valentini o Gelmi possono sostituirlo senza il minimo affanno. Ma – la nota dolente è questa – non ci sarà Comi, squalificato, che è l'unico centravanti a disposizione di Franco Lerda. Certo, da questa settimana ha ripreso ad allenarsi Bunino (3 gol e buone prestazioni) ma la domanda che ci poniamo è: quanti minuti di gioco avrà nelle gambe?

Mancano cinque gare alla fine. Poi, largo ai play off.

Le cinque gare mancanti.

Pro Vercelli-Pergolettese.

Pro Vercelli-Padova.

Triestina-Pro Vercelli.

Pro Vercelli-Fiorenzuola.

Mantova-Pro Vercelli.

Tre in casa, dunque, ma cone ricorda Lerda «adesso, con il calcio moderno, giocare in casa o fuori conta sempre meno.»

Un po' di tifo, un po' di pubblico in più, comunque, male non farebbe.