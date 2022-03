Mensa e libri forniti dal Comune per i bimbi ucraini ospiti a Vercelli

Il Comune finanzierà mensa scolastica e fornitura dei libri di teso ai bimbi ucraini ospiti a Vercelli e che devono essere inseriti nelle scuole cittadine per poter proseguire la propria formazione.

Lo rende noto l'amministrazione comunale che, in questi giorni, è impegnata a livello istituzionale nella gestione delle problematiche relative all'accoglienza dei profughi, con un occhio di riguardo ai numerosi minori che in età scolare sono stati costretti a lasciare la terra d’origine.

«Ci siamo impegnati fin da subito per predisporre le azioni necessarie a dare una risposta concreta alle necessità di chi scappa dagli orrori della guerra, mettendo in atto i provvedimenti necessari all’accoglienza e alla gestione delle necessità degli esuli ucraini – spiega il sindaco Andrea Corsaro – in particolare ci è sembrato doveroso assicurare ai bambini in età scolare, ospiti in città, il proseguimento del percorso educativo e formativo, sostenendo l’integrazione scolastica, dando loro tutto il supporto possibile».

D’intesa con la Prefettura e in collaborazione con i dirigenti degli istituti scolastici, fino al termine delle lezioni il Comune si farà carico della spesa relativa alla frequenza della mensa scolastica e della fornitura dei libri di testo, attraverso la distribuzione delle cedole alle segreterie degli Istituti Comprensivi cittadini.