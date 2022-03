Un Velo Club rafforzato affronta la nuova stagione di gare

Il terzo weekend di marzo ha visto le attività sportive del Velo Club Vercelli moltiplicarsi su più fronti, dopo alcune settimane di preparazione quando si erano registrate le prime sporadiche partecipazioni, il ritiro di squadra in Liguria (5-6 marzo) e la cena sociale di inizio stagione (sabato 12 marzo).

E’ un Velo Club decisamente rinforzato e rivoluzionato nell’organico, con ben 20 nuovi arrivi per il 2022, quello che si presenta all’alba del proprio 49esimo anno di età.

Tornando al weekend appena trascorso sabato 19 marzo Franco Zacchi, rientrato alle corse dopo 3 anni di stop e già protagonista da un mese, ha aperto le danze nella gara in linea a Casalrosso, seconda tappa del National Winter Cup.

Domenica invece la squadra si è divisa in 3 tronconi: 7 compagni erano a Borgomanero per partecipare alla Cicloturistica Pro-logo “3° Memorial Carmelo Crobu”, manifestazione non agonistica di 63 km che ha visto il sodalizio vercellese far esordire il giovanissimo neo tesserato Mattia Sanzone, di 16 anni, nipote del celebre ed esperto nonno Piero Sanzone, colonna del Velo da tanti anni che quest’anno ha voluto rimettersi in gioco proprio per accompagnare il nipote nel mondo del ciclismo amatoriale. Per Mattia il premio del più giovane concorrente, mentre la società ha conquistato la terza posizione nella classifica riservata ai gruppi sportivi.

In contemporanea 4 tesserati prendevano il via a Lignana alla seconda tappa del gt mediofondo con risultati lusinghieri, con Francesco Tambone che si piazzava 14° assoluto (su 200 partecipanti) e 2° di categoria con un notevole di ascesa sulla salita della Serra; buoni piazzamenti anche da Edoardo Bordin (6° di categoria), Massimo Forlani e Andrea Tuninetti.

Invece i 4 biellesi Vito Greco, Silvia Coda, Pierluigi Bagnalone e Chiara Tosetti si rendevano protagonisti della loro terza randonèè in 1 mese e mezzo, prendendo il via (all’alba a Parma) alla Randonnèè delle Valli Parmensi, conclusa dopo 9 ore e mezza, 216 km e 2580 metri di dislivello.