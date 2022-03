Pallacanestro Femminile Vercelli, risultati delle giovanili

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13 –

Girone A

3^ giornata andata

Domenica 20 marzo a Vercelli - Palapiacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 59-78

( parziali:15-20; 26-38; 35-59)

Tabellino PFV: Fall A. 16; Alilou 3; Panelli 12; Trotti 6; Stacchini 4; Zannini 9; Ferla; Lahmidi 9; Mura , Valentini ; Cabo Bolado; Bari;. All.re Fabrizio Valentini.

Le under 13 della PFV cedono ancora in casa al forte Novara Basket per 59-78, ma questa volta a testa alta, dopo aver disputato una buona partita ed aver dato tutto quanto era nelle loro attuali possibilità, lottando su ogni palla e facendo anche buone cose in fase offensiva..

Il divario finale, più che dimezzato rispetto alle precedenti due uscite stagionali contro le novaresi, la dice lunga sull’atteggiamento e l’attenzione messi in mostra dalle vercellesi nell’incontro odierno rispetto ai precedenti confronti.

Le ragazze di Fabrizio Valentini (ancora in panchina a sostituire Gianfranco Anastasio) si sono battute bene, pur non dimenticando i vizi congeniti di dare palla in mano alle avversarie o di farsela prendere dalle mani in palleggio. Ma questa volta questi episodi sono stati ridotti al minimo, pur costando in termini di realizzazioni almeno 12/14 punti. A favore di Novara.

In attacco qualche cosa in più s’è vista, grazie soprattutto alla verve di Awa Fall, ben supportata da tutte le altre compagne scese in campo.

Dopo un primo quarto equilibrato (15-20), la PFV teneva botta nel secondo, chiuso 26-38. Era poi nella ripresa che le novaresi regolavano il conto, con un parziale di 9-21 che chiudeva di fatto i giochi per il 35-59 al 30’, solo parzialmente ridotto nel quarto periodo dalle vercellesi che avevano un buon guizzo finale (24-19 il parziale), sino allo score finale di 59-78, ben lontano quindi dai passivi rimediati in coppa Piemonte, che andavano oltre i 60 punti di scarto.

Segno evidente che un miglioramento generale della squadra è in corso.

* * *

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase di completamento - Girone Unico

2^ GIORNATA – girone a sola andata

Sabato 19.3.2022 – a Vercelli – Palestrone Comunale G. Piacco

Pallacanestro Femminile Vercelli – Pallacanestro Ciriè 57-51

(parziali: 20-9; 34-12; 55-22)

Tabellino PFV: Dikrane 1; Giuliani 7; Prinetti 16; Dipace 7; Fall n.e; Haxhiasi;.Bari H.; Cavalli. Momo Matilde 20; Baro 2; Torazzo 4 All.re : Fabrizio Castelli e Dario Gobbo (in sostituzione di Gianfranco Anastasio )

Al terzo tentativo, dopo i due del girone di qualificazione andati male, le Under 15 della PFV sono finalmente riuscite a battere Pallacanestro Ciriè per 57-51, fra le mura amiche, al termine di una partita tiratissima e - nonostante un mare di errori su ambo i fronti – anche avvincente.

Le vercellesi, guidate in panchina da coach Fabrizio Castelli coadiuvato da Dario Gobbo, perdurando l’indisponibilità di Gianfranco Anastasio, sono partite bene (6-0) in 2’, ma i soliti errori banali quanto inspiegabili al tiro sotto, da parte dei naturali terminali offensivi, consentivano alle torinesi di recuperare, cosicché il 1° periodo si chiudeva sul 13-11.

Nel secondo quarto una serie di pasticci in fase d’impostazione e conclusione delle padrone di casa consentiva alle ospiti di recuperare e mettere il naso avanti (25-29 a metà gara) grazie anche ad una buona media nel tiro da fuori, che le vercellesi hanno quasi ignorato totalmente.

Sullo slancio Ciriè andava a +7, nel terzo periodo, ma la PFV con tenacia, impegno difensivo ed un po’ più di precisione in attacco (dove davano una grossa mano Prinetti e Momo, nonostante molti errori ) ricucivano lo svantaggio fino al 41-42 del 30’.

Gli ultimi dieci minuti erano un’unica volata, con vantaggi minimi sempre recuperati ed una vorticosa alternanza in testa.

La PFV riusciva a fuggire a +5, ma ancora le ospiti- questa volta in contropiede e con i tiri liberi, tornavano a – 2. Da qui ci pensavano Dipace, con tre liberi in un momento importante, e le due top scorer dell’incontro Matilde Momo (20) ed Emma Prinetti (16) a mettere al sicuro il risultato con due canestri consentii quando sbagliare non si poteva proprio.

Bella vittoria, dunque che dà morale e fa ben sperare per il futuro, semprechè la squadra possa continuare ad essere al completo ed integrata, come oggi, da elementi importanti del gruppo Under 17 (Baro e Momo)..