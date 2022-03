Giornata dell'Acqua: «A Vercelli un servizio d'eccellenza»

Numeri, investimenti, pregi e sfide del servizio idrico. Asm celebra la Giornata mondiale dell’acqua (World Water Day), istituita il 22 marzo dalle Nazioni Unite, facendo il punto sul servizio erogato nel territorio vercellese.

«L’azienda - si legge in una nota - gestisce le reti di Vercelli e di altri 15 Comuni della provincia, per un totale di 518 chilometri di rete di acquedotto, 341 chilometri di fognature e circa 77mila abitanti serviti. L’acqua distribuita viene captata da 34 pozzi e, ove necessario, trattata in 36 impianti di potabilizzazione direttamente gestiti da ASM. Nella gestione delle acque reflue, la restituzione all'ambiente naturale delle acque avviene attraverso 15 impianti di depurazione, 21 fosse per il trattamento dei liquami e 71 impianti per il sollevamento fognario. La capacità di immissione in rete della multiutility è di circa 8,6 milioni di metri cubi all’anno di acqua».

La rete idrica gestita da ASM può vantare già oggi diverse aree di eccellenza: nel territorio della città di Vercelli, infatti, il livello di perdite idriche è pari al circa il 22%, dato tra i più bassi a livello nazionale, dove la media si attesta oltre il 40%. Anche la qualità dell’acqua erogata ai cittadini ha da sempre mantenuto classificazioni d’eccellenza: un servizio realizzato da ASM nei Laboratori del Gruppo Iren, dove vengono effettuati ogni anno 801 campionamenti che devono attestarne la qualità e sicurezza. Anche le acque reflue sono sottoposte a rigidi controlli: ogni anno vengono esaminati 3.642 campioni, per un totale di circa 24.500 parametri analitici.

Nel 2021 ASM ha investito 5,1 milioni di euro per i tre aspetti legati alla gestione dell’acqua sul territorio vercellese: acquedotto, depurazione e fognature. Un impegno che si colloca all’interno dell’importante piano di investimenti al 2030 messo in campo dal Gruppo Iren e che coinvolge anche ASM: un piano ambizioso che sul territorio vercellese prevede la messa a terra di progetti strategici e attività per un totale di 232 milioni di euro in arco piano.

Gli investimenti previsti saranno destinati all’adeguamento degli impianti di depurazione, alla costruzione e rinnovo di impianti di fognatura e reti, e con una quota importante dedicata all’efficientamento della rete acqudottistica: dal rinnovo delle condotte, al potenziamento dei monitoraggi anche attraverso sistemi di telecontrollo sempre più efficaci, alla suddivisione del reticolo di tubature in “distretti”, che permettano di ridurre eventuali dispersioni, all’installazione dei contatori elettronici per migliorare l’efficienza dei consumi e la precisione nella fatturazione ai cittadini.

L’obiettivo ultimo è migliorare la gestione delle risorse idriche combattendo gli sprechi: la corretta gestione delle risorse idriche può infatti contribuire ad aumentare la resistenza alle variabili climatiche, ed è un fondamentale supporto per migliorare i risultati dello sviluppo sostenibile.