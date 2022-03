Mister Punset autocritico sulla vittoria con il Montebello: "Non abbiamo giocato una buona partita"

In alto a destra: Sergi Punset, allenatore di Engas Hockey vercelli. In basso a sinistra: Juan Moyano, autore di quattro gol con il Montebello.

Le parole di mister Sergi Punset, dopo la vittoria in casa di Engas Hockey Vercelli su Tierre Chimica Montebello per 9-8 sono autocritiche: “Non abbiamo giocato una buona partita e alla fine dobbiamo ringraziare di aver vinto, perché questi tre punti erano importantissimi per noi.”

L’allenatore catalano, come sempre molto onesto nell'analisi, rifiuta l’interpretazione che il carico psico-fisico dovuto al match di mercoledì scorso con il Follonica abbia influito: “Il problema non è stata la fatica, ma alcuni atteggiamenti nemmeno logici messi in pista. Ora sono abbastanza arrabbiato e devo tranquillizzarmi, ma è importante aver vinto e andiamo avanti”.

Il prossimo turno, sabato 26 marzo, vedrà HV impegnata contro il Sandrigo: “Adesso abbiamo una settimana per preparare la trasferta. Mancano quattro gare, non è finita.”

Punset è molto fermo anche sul dare per certa la salvezza dopo l'affermazione sul Montebello: “Non lo è ancora, dobbiamo vincere a Sandrigo per raggiungerla matematicamente, c’è da lavorare”

Juan Moyano, grande protagonista della serata di ieri con 4 gol, di cui due autentiche prodezze: “Non era semplice affrontare questa partita, uno scontro diretto, dopo la sconfitta con il Follonica, ma abbiamo lavorato bene in settimana. Siamo riusciti a portare a casa tre punti importantissimi per la classifica, per i play off e per la salvezza che ora è l’obiettivo più importante. Siamo contenti, lo è tutta la squadra perché se lo meritava; non è semplice lavorare dopo le sconfitte, con una vittoria diventa più agevole, fa concentrare e far meglio.”

L’argentino è felice della sua performance ma privilegia la visione d’insieme: “Si lavora più che altro per far vincere la squadra. Sono comunque contentissimo per quanto sono riuscito a fare in questo match, ma più per la squadra che meritava i tre punti e poter riposare, soprattutto di testa”.

Moyano ha esultato raggiungendo Ojeda, vittima di un serio infortunio: “Nico e Walter (Sisti, ndr) sanno che siamo lontano da casa senza aver qui la famiglia, la famiglia siamo noi. Prima della partita Nico mi ha detto che avrei segnato, così sono andato da lui perché dentro e fuori dalla pista per me è come un fratello. Questi gol sono per Nico perché sta passando un momento complicato, difficile per un professionista, ma tutta la squadra è con lui e sarà sempre al suo fianco e Nico ne farà parte fino alla fine.”