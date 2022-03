Nardecchia: «Siamo stati bravi, bellissima la dedica ad Emmanuello»

«Abbiamo giocato con il giusto atteggiamento: abbiamo sofferto quando dovevamo, siamo stati poi bravi a concretizzare quando abbiamo avuto l’occasione» commenta cosi, al termine della vittoria della Pro Vercelli, Giuseppe Panico. L’attaccante delle Bianche Casacche poi prosegue: «Abbiamo preso tre pali, nel primo tempo abbaiamo sofferto un po'. Nel secondo tempo siamo usciti bene ed abbiamo preso i tre punti».

Il palo nel primo tempo poi il gol, a chi lo dedichi?: «Dedico il gol a mio cugino che è mancato due settimane fa, aveva quindici anni ed il calcio era la sua passione: lo porterò sempre con me. Ogni mio gol sarà per lui».

A commentare la gara è stato anche Mister Massimiliano Nardecchia. Il tecnico della Pro Vercelli ha risposto alle varie domande. Non era una partita facile, diverse occasioni, tre legni e poi Panico. Come commenta la gara?: «Era davvero difficile: per loro era una partita da “ultima spiaggia”, lo sapevamo e siamo venuti qui per fare la nostra partita. L’abbiamo interpretata bene, nel primo tempo abbiamo avuto il controllo e con Panico abbiamo colpito il legno. Nel secondo tempo siamo cresciuti, abbiamo sfiorato più volte il gol: siamo soddisfatti e contenti».

La dedica ad Emmanuello?: È stata molto bella, mi unisco a questa dedica: torna presto Simo!».

Ora una settimana di lavoro e poi si torna in campo?: «Si, finalmente una settimana normale. Speriamo di recuperare Bunino, siamo tranquilli dopo questa partita: abbiamo messo un’altra pietra».