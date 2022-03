Euro...palo di Panico, ma è solo 0 a 0

Pro Vercelli vicina al gol, per tre volte, sul campo del Leggago, pericoloso una sola volta, a inizio gara. Bene la difesa dei bianchi, la manovra negli ultimi metri, però, a volte lascia a desiderare. Migliori in campo della squadra di Lerda il portiere Rizzo, autore di una bella parata, e Louati, ottimo in interdizione.

La cronaca.

PRIMO TEMPO

5': grande recupero di Louati, grande ripartenza della Pro con Panico che fugge veloce, ma il suo tiro sfuma, seppur non di molto, sul fondo. Risponde Sgarbi, che salta Cristini, mura Auriletto.

24': angolo per i padroni di casa, è uno schema; palla al centravanti del Legnago, Contini, botta leggermente a spiovere, respinge Rizzo, una sicurezza ormai. Primo cambio per i padroni di casa. Esce Rossi, infortunato, dentro Bruno. Il terzino destro Ricciardi – gran bel giocatore, il migliore nella gara d'andata – scala sulla corsia di sinistra.

32': ammonito Louati, per trattenuta.

36': azione manovrata della Pro, con fraseggi dal basso, palla a Rolando, cross immediato e preciso per Clemente, tiro, parata di Corvi. Seconda azione gol della squadra di Lerda. Ammonito Ricciardi (al 38'). Giallo anche per Clemente (al 40', fallo tattico).

44': Panico-palo, ma avrebbe meritato il gol. Su lancio di Vitale, l'attaccante, sulla destra, tira di prima intenzione, ma la sfera incoccia il palo alla sinistra di Corvi. Grande gesto tecnico.

SECONDO TEMPO

Tabellino

LEGNAGO SALUS-PRO VERCELLI

Marcatori:

Formazioni.

LEGNAGO SALUS: Corvi; Ricciardi, Bondioli, Stefanelli, Rossi (Bruno dal 27'); Antonelli, Yabré, Pitzalis; Giacobbe; Contini, Sgarbi. A disposizione: Enzo, Rossini, Alberti, Meneghetti, Bruno, Zanetti, Lollo, Casarotti. All. Serena.

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Minelli, Cristini, Auriletto; Clemente, Louati, Vitale, Crialese; Rolando, Panico; Comi. A disposizione: Rendic, Scali, Masi, Della Morte, Jocic, Belardinelli, Luca Rizzo, Macchioni, Secondo, Bruzzaniti. All. Nardecchia.







Arbitro Burlando di Genova

Ammoniti: Louati, Clemente della Pro Vercelli; Ricciardi del Legnago