Lerda a ruota libera: su Emmanuello, Matteo Rizzo, Jocic

Legnano Salus: ultima in classifica.... Trasferta facile, verrebbe da dire. Da tre punti.

«Guai a sottovalutare gli avversari – ammonisce Franco Lerda - Mi ripeto: c'è un grande equlibrio, bisogna sempre stare concentrati. Poi, quando ci sono partite così ravvicinate, bisogna fare attenzione.»

Poi cambia argomento.

«E noi abbiamo... e io ho un grande dispiace per l'infortunio a Emmanuello. Ci sono rimasto male, ma lo dico per lui.»

Bisognerà pensare a sostituirlo.

«Il centrocampo è stato il reparto più colpito dagli infortuni. Ma siamo ancora ben coperti, ho a disposione quattro giocatori. Per esempio Jocic, sta crescendo, prima a poi ci sarà spazio anche per lui.»

Poi c'è l'attacco. Comi, unica punta da area di rigore.

«Sper di recuperare Bunino la prossima settimana».

Matteo Rizzo convocato nella Naziononale Under 18.

«Una grande soddisfazione per lui, una grande soddisfazione per lo staff.»

Masi in panchina?

«Nessun problema. Una scelta tecnica. Non ho pregiudizi mai, per nessuno, scelte, semplici scelte dopo una settimana di lavoro.»

«Adesso pensiamo a domani, senza pensare alla classifica. Mancheranno sei partite dopo, è ancora lunga.»