Gsd Castigliano: quando a vincere è la solidarietà

Il salone era così pieno di pacchi che a malapena si poteva entrare. In poco più di una settimana le famiglie dei bimbi del GSD Castigliano, settore giovanile, hanno aderito con una generosità non comune alla raccolta fondi promossa dalla Dirigenza e presa in carico stamane (venerdì 18 marzo) dagli Alpini di Trino per convogliarla sul prossimo carico disposto dal Comune con destinazione Polonia: da lì verrà smistata verso i centri di accoglienza o direttamente (ove possibile) in terra Ucraina.

Più di 70 pacchi, di notevoli dimensioni, sono stati donati direttamente al centro di raccolta di Palazzo Paleologo, da dove sono già partiti ben due bilici la scorsa settimana.

«Siamo felici e, permettetemi, anche orgogliosi della solidarietà che hanno dimostrato le famiglie dei ragazzi del Castigliano - afferma a nome della dirigenza, Emanuele Caradonna, che ricorda come questa raccolta - rimarrà per sempre una medaglia al merito per il grande cuore dimostrato e che avrà un valore difficilmente eguagliabile, perché il cene supera ogni vittoria calcistica».

La dirigenza ringrazia tutte le famiglie che hanno donato (e che continuano a donare, «perché nel frattempo sono arrivati altri pacchi»), Max Olivetti e gli Alpini tutti, oltre al Comune di Trino nella persona del sindaco, Daniele Pane e di ogni persona che tanto si sta prodigando per far sì che tutto arrivi a destinazione.