Mokaor: altra gara gettata alle ortiche

Nella gara infrasettimanale con due set persi ai vantaggi (25/27) e con le palle del set nelle vercellesi sprecate per due errori banali, la Mokaor butta via ancora una volta l’occasione di fare punti.

La gara è stata l’ennesima fotocopie di molte altre partite dove le bicciolane sempre in vantaggio nei primi due set, si fanno superare nel finale per poi crollare nel terzo set.

Visto le forze del girone la posizione in classifica della Mokaor non è veritiera, ma d’altra parte se si buttano al vento le occasioni per vincere i set o la partita si deve solo recitare il mea culpa.

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI- SAFA 2000 0-3 (25/27 25/27 14/25)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (10)(K), Vercellone (1), Lupo Laura (8), Bittolo, Trasente, Borrini (2) Macellaro (4), Ippolito (8), Avilia (3),Vattimo, Bittolo, Mastronardi, Breda L2, Mosso L1.

ALL: Gherardi, Vigliani