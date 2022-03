Vercelli protagonista del video di Fabri Fibra: in poche ore "Propaganda" conquista il web

Una Vercelli nebbiosa e un po' cinica fa da sfondo a "Propaganda" il nuovo video di Fabri Fibra, girato a febbraio tra la Camera di Commercio, viale Garibaldi, i Cappuccini e la zona di Sant'Andrea.

Firmato dal regista Cosimo Alemà, "Propaganda" fa parte dell'album "Caos", "Propaganda" vede la partecipazione del duo Colapesce e Dimartino e sta ottenendo migliaia di visualizzazioni sui Youtube e sui social che la rilanciano.

Sono ambienti e paesaggi vercellesi a fare da sfondo alla campagna elettorale dell'uomo comune, gettato nella mischia da chi pensa di aver trovato il volto giusto per veicolare mere promesse elettorali.

Il video, in poche ore, ha fatto il giro del web: e tra i commenti dei vercellesi non mancano le opinioni contrastanti tra chi vede l'opportunità di far viaggiare l'immagine della città accanto al volto di un rapper molto noto e quanti rilevano, con un po' di amarezza, che Vercelli è veramente quella un po' cinica e un po' scrostata raccontata dalla vicenda.