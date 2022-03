Pro Vercelli e la "tegola" Emmanuello

Differenza di vedute, già.

Modesto, per esempio, stravedeva per Iezzi, che utilizzava spesso come esterno sinistro e, anche, come difensore puro.

Scienza diceva che i punti fermi erano due più altri due. I due punti fermi (difficili da sostituire) erano Masi ed Awua. E poi aveva una predilezione per Belardinelli e Macchioni.

Lerda ha valorizzato Matteo Rizzo e il centrocampista Louati: giovanissimi e bravi, entrambi. Non solo: giocatori come Crialese e Vitale, da quando c'è lui, sicuramente stanno giocando meglio.

Una parentesi, adesso, su un giocatore che non è della Pro, il portiere Tintori.

Criticato aspramente da una parte della tifoseria è stato ceduto al Piacenza di Scazzola, che dopo averlo fatto accomodare in panchina lo ha fatto esordire nella gara contro la capolista Sudtirol. Ed è strato ripagato. Il Piacenza ha infatti sconfitto la capolista – mai successo prima – anche grazie ad alcuni interventi strepitosi di Tintori, da quattro partite titolare, da quattro partite imbattuto.

E poi c'è... Emmanuello. Nel cuore dei tifosi per il gol che stese il Novara ai tempi di Longo in B, ma anche lui un po' criticato, quest'anno.

La stagione, per lui, potrebbe essere terminata, dopo l'infortunio di domenica scorsa contro l'Albinoleffe. Si teme infatti la lesione del crociato.

Bene. Emmanuello è il giocatore su cui Modesto, Scienza e anche Lerda hanno sempre puntato. Ha classe, grandi doti di palleggiatore, un tiro che castiga. Certo, alla Pro non mancano mezzeali da affiancare a Vitale (Belardinelli, Louati, Jocic senza dimenticare Luca Rizzo) ma la tegola, comunque, resta. Nessun giocatore dell'attuale rosa, per esempio, ha la stessa potenza di tiro. E se Modesto, Scienza e Lerda hanno sempre puntato si di lui un motivo ci sarà.