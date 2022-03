Matteo Rizzo convocato nella Nazionale Under 18

Comunicato della Società.

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di comunicare che il portiere classe 2004 Matteo Rizzo è stato convocato dal C.T. della Nazionale Under 18, Daniele Franceschini, in occasione delle due gare amichevoli Italia-Austria e Italia-Svizzera in programma a Novarello Villaggio Azzurro rispettivamente il 25 Marzo 2022 alle ore 15:00 e il 28 Marzo 2022 alle ore 11:00.

Una meritata soddisfazione per il nostro giovanissimo Matteo, che grazie alle ottime prestazioni in Bianca Casacca si è guadagnato l’occasione di dimostrare, anche con la prestigiosa maglia della Nazionale, tutte le sue qualità.