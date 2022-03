I garage in legno sono un’alternativa moderna ed ecologica dove riporre la propria automobile, piuttosto che rifugiarsi nel fine settimana per fare qualche lavoretto al riparo dalla pioggia e dal caldo.

In questo articolo parleremo dei costi, vantaggi e svantaggi dei garage in legno, al fine di aiutarti nel fare una scelta consapevole ed attenta nei confronti del pianeta.

Garage in legno, una valida alternativa

Un garage in legno (o “box auto in legno”), similmente alle case in legno prefabbricate , è una struttura realizzata con pannelli di legno, che può essere realizzata in base alle proprie esigenze, al proprio budget ed al proprio gusto estetico.

Difatti, è possibile acquistare una soluzione prefabbricata e “modificarla” gratuitamente a seconda del proprio gusto, piuttosto che realizzarne una “brand new” in base alle tue necessità: ciò non significa che questa seconda soluzione sia più costosa, poiché pagherai solo per ciò di cui avrai bisogno.

Per costruire un garage in legno è necessario considerare i seguenti aspetti: costruttore, tipologia del legno per la costruzione, coibentazione e dimensione della struttura, a seconda delle scelte potrà variare il prezzo.

Costi

Il costo di un garage in legno parte dai 5000€: si tratta di una soluzione di circa 20 metri quadrati a pianta aperta, con infissi in legno ed installazione inclusa.

Come anticipato, a seconda della dimensione della struttura ed al design, il prezzo potrà variare, ma questo aspetto non è l’unico. Difatti, se deciderai di sfruttare la struttura per altri scopi (ad esempio, accogliere gli ospiti o creare un laboratorio/ufficio dove lavorare), sarà necessario coibentare le pareti per evitare le fuoriuscite di calore e ciò avrà un costo aggiuntivo.

Infine, un altro aspetto fondamentale che incide molto sul costo finale del garage in legno è il legno scelto: chiaramente, scegliendo una tipologia di legno più idonea per la bioedilizia e più incline a resistere agli agenti atmosferici avrà un costo maggiore, ma garantirà una maggior longevità (a tal proposito, consigliamo il legno di abete).

Vantaggi dei garage in legno

I benefici offerti da un garage in legno sono molteplici, possiamo riassumere i più importanti come segue:

Tempi di costruzione : a differenza di un garage in mattoni e calcestruzzo, un garage in legno può essere realizzato davvero in poco tempo. Alcuni costruttori garantiscono la consegna entro sole 8-10 settimane dalla data di avvio del progetto;

Versatilità : grazie ai benefici del legno (primo fra tutti l’isolamento termico ed acustico), è possibile utilizzare il garage per diversi utilizzi. Ad esempio, è possibile adibire il garage in legno a camera per gli ospiti, se ben pensato ed organizzato, piuttosto che come laboratorio per il fai da te, dove trascorrere il proprio tempo e dedicarsi ai propri hobby;

Costi contenuti : a differenza di un garage realizzato con altri materiali, una struttura in legno ha un costo molto più inferiore ed anche con un piccolo budget è possibile realizzare una struttura di medie dimensioni.

E questi sono solo alcuni dei vantaggi di questi edifici sostenibili, sta a te scoprire tutti gli altri!

Svantaggi dei garage in legno

I garage in legno, come qualsiasi altro edificio, hanno qualche difetto ed il più importante che vogliamo segnalarti è quello legato alla manutenzione.

Difatti, per quanto buono sia il materiale utilizzato per la costruzione della struttura, è necessario svolgere delle operazioni di manutenzione più volte l’anno, per evitare che la struttura stessa si rovini.

Infine, un buon modo per proteggere il garage in legno dagli agenti atmosferici è quello di verniciare nuovamente i pannelli esterni ogni 3-5 anni (a seconda dell’esposizione).