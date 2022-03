Guida in stato di ebbrezza: denunce e due patenti saltate

Due patenti ritirate e altrettante persone denunciate all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza dagli agenti della Polizia Stradale.

Intorno a mezzogiorno del 12 marzo, a Serravalle Sesia, la pattuglia del Distaccamento della Stradale di Varallo ha fermato per controllo un’Audi condotta da un uomo di 55 anni residente a Grignasco il quale, da successivi approfonditi accertamenti con apparecchiatura etilometro, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con valori oltre il doppio consentito. Il conducente è stato denunciato e la patente di guida è stata ritirata per la sospensione.

Verso le 2 della nottata del 13 marzo, in zona Valsesia, località Pila, durante i controlli del fine settimana sulle condizioni psico-fisiche dei conducenti, è stata invece fermata una Panda condotta da un ragazzo di 28 anni residente a Quarona. Sottoposto a controllo, il giovane è risultato avere valori di alcol nel sangue doppi rispetto al consentito. Anche quest’ultimo è stato denunciato e si è visto ritirare la patente di guida