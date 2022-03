Vercelli ricorda le vittime del Covid: «Abbiamo perso tanti cari, la nostra memoria storica» - VIDEO

Il Comune dedicherà uno spazio in città per ricordare le vittime del Covid.

Mentre volge al termine lo stato di emergenza e si guarda con speranza al progressivo ritorno alla normalità, con l'attenuazione del green pass e delle limitazioni che hanno accompagnato la vita di tutti in questi due anni, anche la città di Vercelli ha celebrato, oggi, venerdì 18 marzo, la giornata nazionale per le vittime del covid.

Una ricorrenza istituita dalla Camera dei deputati nel 2020 e il 17 marzo 2021 con l’approvata all’unanimità da parte della commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica che il sindaco, Andrea Corsaro, ha voluto ricordare con un messaggio di ricordo e di ringraziamento davanti all'ospedale Sant'Andrea.

La data non è casuale: nello stesso giorno del 2020, infatti, una lunga fila di mezzi dell'Esercito Italiano trasportava in diverse località del Nord Italia centinaia di bare che il cimitero monumentale di Bergamo non era più in grado di accogliere per consentire la cremazione delle salme. Le immagini fecero il giro del mondo, toccando la sensibilità dell'opinione pubblica nel periodo più buio della pandemia.