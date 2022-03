Mister Punset sul match con il Follonica: "Non abbiamo meritato di perdere"

Mister Sergi Punset fa il punto sulla gara contro il Follonica, sia analizzando la partita singola che allargando lo sguardo su quanto abbia detto complessivamente sui nerogialloverdi: “Non credo che meritassimo di perdere questa partita, certo dirlo non serve a niente perché ormai è andata così. In certe fasi abbiamo giocato meglio del Follonica e preparato bene il match, con i giocatori che hanno messo in atto ciò che avevamo stabilito in settimana. C’è da dire che avere due titolari in meno contro una squadra come il Follonica pesa: mi riferisco a Ojeda che ci manca da tutto il girone di ritorno e Zucchetti (assente per squalifica, ndr) che è un punto fermo indiscutibile della squadra. Sono contento del lavoro che ha svolto Matteo Brusa, compiendo bene proprio quello che sarebbe stato a carico di Zucchetti; anche gli altri ragazzi sono stati su alti livelli”.

L’allenatore catalano sottolinea pro e contro dell’aspetto mentale messo in pista dai suoi: “Al pareggio dei nostri avversari c’è stata una buona reazione, ma quando ci hanno sorpassato abbiamo un po’ perso di lucidità: siamo una squadra che deve ancora imparare a gestire questi aspetti a causa della tanta voglia di vincere, ancor di più in casa. Follonica ha disputato la sua partita, ma noi l’abbiamo controllata facendo il nostro gioco: in generale, quindi, sono soddisfatto dell’atteggiamento dei ragazzi”.

Adesso è già tempo di pensare al prossimo impegno di campionato: questo sabato (19 marzo, ore 20.45) contro il Montebello, sempre al Palapregnolato: “Ora non si può far altro che chiudere mentalmente questo capitolo ed iniziare a preparare la partita di sabato. Abbiamo solo un paio di giorni per farlo e si tratta di una gara complicatissima, difficilissima e che bisogna vincere. La squadra sta giocando bene, ma non dobbiamo dimenticare che stiamo cercando la salvezza: siamo in una posizione in classifica favorevole per poterlo fare velocemente. Da oggi lavoreremo sia a livello di testa che in pista per il Montebello.”

Da sottolineare come sin qui come HV sia riuscita a tenere testa alle compagini più prestigiose: “Lo abbiamo fatto sia con il Follonica che con il Lodi in Coppa Italia, solo per citare gli ultimi match. La squadra c’è, la testa è a posto. Con i ragazzi pensiamo partita per partita. Ci mancano pochi punti per la salvezza e cerchiamo di continuare a far bene il nostro lavoro come accaduto sinora”.

Passiamo a Matteo Brusa, autore di un’altra solida prestazione: “Sapevamo che non sarebbe bastato tenere duro un tempo, siamo riusciti a farlo anche nel secondo, poi su due episodi sono arrivati due gol. L’hockey è così, ci sta. In una partita non si può pensare di non prendere tiri in porta: vanno fatti comunque i complimenti a tutta la squadra perché oggi abbiamo davvero dato il 110%. Il Follonica merita di di stare dove si trova in classifica (terza, ndr); noi non siamo nel nostro momento migliore a livello di risultati, però non si molla, si va avanti: ci sono ancora cinque partite fondamentali per accedere ai play off.”

Anche ieri sera, HV ha messo in pista una prova robusta contro un avversario più quotato: “Sì, quest’anno ce la giochiamo con tutti ed ogni gara è tirata, che sia con la prima in classifica o con l’ultima. Quando non è un momento particolarmente positivo, anziché vincere di un gol, si perde di uno: è una fase così, ma noi siamo positivi. Si continua a lavorare al mille per mille, la strada è quella giusta.”

Alla salvezza matematica manca poco: “Pensiamo partita per partita, dobbiamo cercare di portare casa più punti possibile in queste cinque giornate, in ottica salvezza e in quella play off. Non ragioniamo sulla quarta o quinta gara, ma giochiamo di settimana in settimana, dando il massimo sempre.”