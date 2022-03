La scelta di Tiramani: «E' stata l'esperienza più bella, ma non mi ricandiderò a sindaco»

Un passo di lato... Per il bene di Borgosesia.

In attesa della sentenza della Cassazione, Paolo Tiramani non si ricandiderà a sindaco di Borgosesia; non sarà nella lista come aspirante consigliere comunale e nemmeno accetterà eventuali ruoli da esterno.

A ufficializzarlo è lo stesso parlamentare, attualmente in ospedale, a Roma, per un problema di salute.

«In attesa della sentenza definitiva, che sarà il quinto grado... ho deciso di scegliere il bene della mia comunità, facendolo prevalere sul mio sogno di ricandidarmi: alle prossime comunali non sarò candidato, né come sindaco né come consigliere - annuncia -. Tiferò per il mio gruppo, che in questi cinque anni ha lavorato con passione e competenza, e nell'auspicato caso di vittoria sarò a loro completa disposizione in veste di amico e di parlamentare. Ma non ricoprirò alcuna carica di Giunta esterna».

Tiramani era diventato sindaco di Borgosesia nel 2017 quando il Comune era andato al voto dopo la morte di Gianluca Buonanno e un periodo di reggenza dell'allora vice sindaco.

«Questi cinque anni sono stati bellissimi ed emozionanti - commenta Tiramani - costellati da tante gioie...ma anche da qualche delusione, legata a rapporti personali non sempre schietti, e dunque non proficui come sarebbero potuti essere. Ci sta, è nella natura di alcuni scegliere di non esprimersi mai difronte ad un problema. Io invece sono abituato a dire sempre ciò che ho nell'animo, e in questo caso vi dico che mi sarebbe piaciuto ricandidarmi, e che potrei anche farlo, in attesa della sentenza definitiva sull'annosa questione regionale, che nei prossimi mesi mi condurrà al quinto grado di giudizio per una questione che risale a oltre 10 anni fa, e che ha avuto esiti diversi per fatti simili, come per esempio in Liguria, dove la Cassazione ha stabilito un'assoluzione di massa».

La decisione, tuttavia, è stata diversa: per evitare il rischio che Borgosesia possa trovarsi senza una guida a breve distanza dalle elezioni, Tiramani ha deciso di passare la mano.