"Caro-parcheggi": un aumento (fatto male) che... aumenta le difficoltà del commercio"

Interrogazione sul “caro parcheggi” firmata dai consiglieri Alberto Fragapane, Carlo Nulli Rosso, Michele Cressano, Manuela Naso, Alfonso Giorgio, Maura Forte

I firmatari ricordano che l'Amministrazione “ha approvato l’adeguamento a Euro 1,30/h della tariffa oraria per la sosta nelle aree a pagamento, rispetto alla precedente tariffa di 1 euro” e che è stata ridotta “da due ore ad un’ora (segnatamente dalle ore 13:00 alle ore 14), la sospensione del pagamento prevista per la pausa pranzo”

“L’aumento della tariffa – scrivono - aumenterà le difficoltà economiche che stanno vivendo le persone e il mondo del commercio, già colpiti dalle conseguenze economiche della pandemia e dai rincari legati ai costi crescenti dell’energia e delle materie prime, a testimonianza dello scollamento dell’Amministrazione dalla vita reale dei Vercellesi”

E ancora: “L’Amministrazione nei mesi scorsi aveva annunciato grossi investimenti per la creazione di nuovi parcheggi gratuiti nell’area della stazione, mentre ora sullo stesso tema annuncia un aumento delle tariffe, dimostrando incoerenza e assenza di programmazione”.

Veniamo all'interrogazione.

I firmatari premettono “Se non fosse il caso di evitare gli aumenti della tariffa e la riduzione della fascia di sospensione del pagamento, dato il momento di crisi in cui versano cittadini e attività commerciali” e poi chiedono:

Punto primo. Per quale motivo non si sia scelto di valutare una differenziazione della tariffa per fasce orarie, durata o area urbana, come avviene in altre realtà;

Punto secondo. Quale sia la progettualità e la programmazione dell’Amministrazione rispetto alla tematica dei parcheggi;

Punto terzo. Quali sono le presunte azioni mirate a “migliorare la pianificazione territoriale, la tutela dell’ambiente e della vivibilità urbana, la sicurezza e la mobilità”, messe in atto e programmate dall’Amministrazione;

E infine, quarto punto. Come verranno impiegate le risorse ottenute dall’aumento e se le stesse verranno utilizzate per azioni mirate a migliorare la mobilità urbana.