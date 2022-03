Una strumentazione d'avanguardia per la Chirurgia vercellese

Da un grande dolore è nato un gesto di infinita generosità e sensibilità nei confronti dei malati, dell'ospedale e della sanità vercellese.

E' stato consegnato giovedì mattina - e lunedì verrà usato per il primo intervento - il dissettore a ultrasuoni per la chirurgia epatica, donato dai coniugi Marilena e Giorgio Guzzon in memoria del figlio Loris, morto a soli 32 anni dopo aver lottato contro la malattia.

Una cerimonia semplice e molto toccante, quella ospitata nella sala Ballarini della palazzina: «Niente potrà colmare il vuoto lasciato da questo giovane - ha detto la manager dell'Asl, Eva Colombo -. Ma questa donazione aiuterà altri malati e offrirà alla nostra chirurgia e alla nostra sanità una strumentazione d'avanguardia».

La strumentazione, arrivata dagli Stati Uniti e costata circa 50mila euro, consente al chirurgo di operare sulle metastasi epatiche dei tumori al colon retto preservando il tessuto sano, le strutture biliari e vascolari, rimuovendo in modo selettivo le parti malate. In definitiva, come ha spiegato il direttore della struttura complessa di Chirurgia, Vincenzo Adamo, «Riceviamo uno strumento d'avanguardia che consente di aumentare le possibilità di sopravvivenza e guarigione dei pazienti e che rappresenta un significativo investimento per la sanità vercellese».

Il debutto sarà già lunedì, quando è previsto il primo intervento.

«Abbiamo perso Loris nonostante tutti gli sforzi e le cure - ha detto la signora Guzzon -. Per noi è importante poterlo ricordare aiutando gli altri perché era quello che lui stesso ci ha chiesto di fare quando ha saputo che non sarebbe guarito. Per noi Loris è stato un grande uomo e con il nostro dono speriamo di poter essere di aiuto ad altri malati».

Un ulteriore passo di quell'alleanza tra pubblico e privato che per molti rappresenta il futuro della sanità, come hanno ricordato Carlo Olmo, che ha fatto da tramite tra la famiglia e l'Asl, il direttore sanitario Fulvia Milano e Scipione Gatti, direttore del presidio: «Non si può fare una chirurgia di qualità senza una strumentazione di qualità - hanno commentato i sanitari - e l'apparecchiatura donata in memoria di Loris è quando di più innovativo c'è sul mercato».