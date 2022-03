Samantha Profumo torna in sella: nuova sfida per la ricerca contro il cancro

Samantha Profumo risale in sella per sostenere la ricerca contro i tumori e, il 4 e 5 giugno, si lancia in una sfida inedita: la 24 ore del Montello, ultracycling che si snoda su un percorso di 33,5 chilometri con un dislivello totale di 460 metri in salita e di 464 in discesa.

L'obiettivo agonistico è misurarsi con una prova di resistenza finora mai affrontata dall'atleta vercellese che ha alle spalle centinaia di competizioni e due giri d'Italia come professionista. Ma dietro a questa sfida contro se stessa c'è la volontà di Samantha sostenere con le sue pedalate la ricerca contro il cancro e le associazioni che si occupano dei malati. Quest'anno, insieme al Fondo Tempia - «La mia squadra del cuore», la definisce Samantha che, con l'aiuto di un'oncologa biellese, ha affrontato solo due anni fa un cancro al seno e le successive terapie - sarà l'Associazione Oncologica Pediatrica a essere destinataria dei fondi raccolti grazie alla pedalata.

«Affrontare la malattia e le terapie è stata dura - racconta la ciclista presentando quella che definisce "la mia nuova pazzia" -. Ma non c'è medicina per la paura che arriva a ogni visita o a ogni esame di controllo quando aspetti di sapere se tutto è ok e temi che il cancro possa tornare. E allora penso a un traguardo nuovo da raggiungere: questa volta sarà la 24 ore».

Come aveva già fatto in occasione della 12 ore e dei "100 giri per la vita", Samantha Profumo destinerà alla nuova impresa il suo periodo di ferie dal lavoro: «Le spese di partecipazione alla gara sono mie. Agli sponsor chiedo di aiutare la ricerca».

Al momento il sostegno può essere dato attraverso tre modalità: la sponsorizzazione della maglietta di gara - opzione riservata a dieci aziende che vedranno i loro loghi stampati sul kit appositamente predisposto per Samantha dalla "Marcello Bergamo" di Castano Primo, azienda specializzata nella produzione di linee d'abbigliamento tecnico-sportivo; la possibilità, aperta a chiunque, di prenotare e acquistare il kit di gara; le donazioni libere. A queste modalità si potrà poi aggiungere quanto nel frattempo potrà essere ancora ideato dagli sponsor stessi.

«L'obiettivo base - spiega Profumo - è raccogliere 3000 euro tra le aziende per poter destinare 1500 euro a ciascuna delle associazioni e per questo propongo sponsorizzazioni da 300 euro a logo. Poi ci sarà tutto quello che potrà essere raccolto con le adesioni libere e l'acquisto dei kit di gara».

Tra i primi a sostenere il progetto i titolari della Floricoltura Green House di corso Salamano, che oltre a sponsorizzare la sfida di Samantha, stanno preparando anche un'iniziativa mirata per la primavera. Alla presentazione della sfida, avvenuta proprio nella serra vercellese, hanno partecipato anche Marcello Bergamo e lo staff della sua azienda, Anna Rivetti e Angelica Mercandino del Fondo Tempia e Franca e Piero Francese di Aop.

«Mancano solo 80 giorni alla partenza della gara - è la conclusione dell'atleta -: la sfida atletica parte ora, quella con la malattia non si ferma mai».

Le aziende che volessero aderire per la sponsorizzazione possono contattare Samantha Profumo al 347.400.55.96 o alla mail: samanthaprofumo@gmail.com

Per le donazioni libere è possibile far riferimento agli iban dei due enti, precisando in causale "In sella con Sami per la vita".

L'Iban di Aop è IT 15 L 02008 10010 0001 0512 5045

L'Iband del Fondo Edo Tempia è IT 71 G 06090 22300 0000 4061 1675.