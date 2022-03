Engas Hockey Vercelli battuto da Follonica per 1-3

Engas Hockey Vercelli battuta da Galileo Follonica per 1-3. Partita bloccata, tattica, con le squadre a controllarsi, annullandosi. Il punteggio si muove per le conseguenze di un cartellino blu a Montigel che stende Moyano. Prima Tataranni non trasforma il tiro ad uno, ma HV preme in superiorità numerica per poi andare a rete con Mattugini. La seconda frazione sembra avviata sul medesimo copione della prima, ma al diciassettesimo, su contropiede, gli ospiti pareggiano e due minuti dopo si portano in vantaggio. L’ultima rete toscana giunge nei secondi finali, quando HV tenta il tutto per tutto per il pari con cinque giocatori di movimento. Vercelli sconta l’assenza, oltre che di Ojeda, di Zucchetti, squalificato per il rosso contro il Grosseto e un calo fisico nel finale. I nerogialloverdi restano a 29 punti, noni, mentre il Follonica arpiona il terzo posto in classifica, superando Forte dei Marmi. Prossima partita questo sabato, 19 marzo, contro il Montebello (dietro di tre punti rispetto al Vercelli) alle 20.45, ancora in casa al Palapregnolato del rione Isola.

Primo tempo: inizio match con entrambe la compagini a manovrare. Davide Banini manda alto sopra la traversa, poi una conclusione di Moyano viene bloccata da Barozzi. Portiere toscano che si ripete qualche istante dopo su un tiro di Brusa sotto porta dalla sinistra del campo. A seguire, conclusione di Montigel e, su immediato cambio di fronte, bel cross di Moyano per Brusa che per poco non riesce ad intervenire da buona posizione. Entra Sisti al posto di Maniero: proprio l’argentino numero 5, servito da Moyano, giunge subito a conclusione con Barozzi che interviene. Quando mancano undici minuti al termine del primo tempo, Montigel atterra Moyano in malo modo e viene sanzionato con il cartellino blu. Tataranni si incarica del tiro ad uno: prova l’alza e schiaccia sulla sinistra di Barozzi che respinge. Si resta sullo 0-0. Engas preme, forte della superiorità numerica, con Brusa e Sisti, per poi giungere a rete con Mattugini che alza in gol un pregevole cross di Tataranni dalla destra, 1-0. Poco dopo, azione pericolosa del Follonica che chiama Verona a tre interventi su giocatori diversi. Dopo un time out chiamato dal Follonica, due chance per gli ospiti, prima con Marco Pagnini e poi, quella più robusta con Bonarelli. La frazione si conclude con Follonica ad esprimere possesso e iniziativa, ma senza arrivare a rete. Si va a riposo sull’1-0.

Secondo tempo : prima fase di frazione frammentatissima, con entrambe le squadre a tentare di imbastire trame di gioco costantemente interrotte dagli avversari. Dopo il primo time out del secondo tempo, Davide Banini scocca un fendente verso Verona che para, ma poi resta a terra: fortunatamente niente di grave per il portiere nerogialloverde. Poco dopo, Moyano va al tiro, ma la pallina finisce a lato. Poi, Brusa si porta sulla trequarti concludendo centralmente, Barozzi non ha difficoltà ad opporsi. Poco dopo, Verona interviene senza problemi su Federico Pagnini e Davide Banini realizza uno slalom in area vercellese arrivando al tiro, Verona para. A seguire, Maniero confeziona un bellissimo assist in area per Moyano che non riesce a portarsi sulla pallina. Al diciasettesimo, su contropiede, il Follonica pareggia: Davide Banini passa a Francesco Banini che, solo davanti a Verona, va a rete. Due minuti dopo, i toscani giungono al sorpasso con Davide Banini che, servito da un compagno da dietro la porta di Verona, è bravo a deviare fulmineamente in rete il 2-1 per i suoi. Engas tenta la reazione con un tiro di Brusa, una combinazione Tataranni-Moyano e un tiro di Sisti, il tutto in una manciata di secondi. Poi, l’occasione più solida per HV con capitan Tataranni che serve Sisti: l’argentino, da buona posizione sotto rete, non riesce a beffare Barozzi. A seguire, Francesco Banini tira dal centro, Verona para. Negli ultimi cinquanta secondi, HV prova il tutto per tutto con cinque giocatori di movimento senza Verona in porta: appena Follonica riesce ad entrare in possesso della palla, Francesco Banini infila comodamente il 3-1 in porta. C’è ancora spazio per un’azione a testa, ma il match termina così.

Engas Hockey Vercelli : Verona in porta, Tataranni (C), Brusa, Moyano, Maniero, Mattugini, Sisti, Pasciullo. Allenator e: Sergi Punset. Galileo Follonica: Barozzi fra i pali, Federico Pagnini (C), Marco Pagnini, Davide Banini, Francesco Banini, Montigel, Bonarelli, Llobet, Montauti, Irace. Allenatore : Chacim Beja Da Graca

Arbitri : Luca Molli, Andrea Davoli

Reti:

1°T: 9’35 Mattugini (HV) 1-0 2°T 8’14 Francesco Banini, (Follonica) 1-1; 6’04 Davide Banini (Follonica) 2-1; 26” Francesco Banini (Follonica) 3-2

Cartellino blu : 11’47 Montigel (Follonica)