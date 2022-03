Pro Vercelli-Albinoleffe 1-0 (Rizzo da 10 e lode)

Gran primo tempo dell'Albinoleffe, che non passa grazie a un paio di belle parate di Matteo Rizzo – sempre più sicuro – e a un palo clamoroso. Nella ripresa la Pro Vercelli si ripresenta con un altro piglio, ma è solo dopo la prima vera occasione (che porta la squadra di Lerda in vantaggio grazie al decimo sigillo di Comi) che la squadra gioca con quella rabbia tanto invocata da Lerda. Vittoria sofferta, insomma, contro una bella squadra, che si è vista negare il gol del pari da una parata strepitosa di Rizzo, il migliore dei 22 in campo.

All'Albinoleffe non resta che recriminare.

Ma nel calcio, si sa, conta solo il risultato. E, quel che conta, tre punti – pesantissimi e importantissimi





PRIMO TEMPO

4': primo squillo Pro, con Rolando che crossa di prima intenzione per Bruzzaniti che non arriva per un pelo, anche meno.

9': tiro anzi tiretto di Galeandro, para facile Rizzo.

12': gol annullato all'Albinoleffe (per fallo su Bruzzaniti), L'azione era partita da una punzione pennella dall'intramontabile Genevier.

18': affondo di Gusu sulla destra, che salta Auriletto, uscita spericolata ma provvidenziale di Rizzo, pericolo sventato dal baby portiere.

27'. Tegola per la Pro: Emmanuello a terra, dopo un contrasto. Dentro il numero 20 Louati, classe 2003.

30': Ravasio, gran tiro all'angolino basso alla sinistra di Rizzo, che sventa in angolo con le punta dei guantoni.

38': gran tiro al volo di Galeandro, palla che si stampa sul palo alla sinistra di Rizzo.

42': botta di Gelli dalla distanza, stavolta Rizzo neutralizza alla sua destra.

SECONDO TEMPO

49': da Vitale a Crialese a Della Morte: tre passaggi filtranti per fare male, ma l'attaccante, contrastato, non finalizza. Bello il fraseggio.

60': tre cambi per la Pro Vercelli. Escono Bruzzaniti, Della Morte, Rolando. Dentro Gatto, Panico, Iezzi. Cambia insomma l'attacco, con il tridente Gatto-Panico-Comi.

63': errore di Minelli, palla a Galeandro che solo davanti a Rizzo lo grazia, con un tiraccio alto.

Ma al momento sono quattro occasioni gol (palo compreso) per l'Albinoleffe, mezza (quella con Della Morte) per la Pro.

(Palo di Auriletto, in scivolata, ma è fuorigioco).

70': cross dalla sinistra di Crialese, Comi ruba il tempo a tutti e di testa, in tuffo, insacca. Dieci reti per lui, quest'anno. Pro in vantaggio, Albinoleffe beffato.

78'; botta di Martignago, forte e centrale, respige Rizzo.

80': grande azione di Vitale che porge a Gatto, para Pagno. Di nuovo Gatto, che cerca di sorprendere Pagno con la punta del piede, niente da fare.

Pro schiacciata, si difende in blocco dietro la linea della palla con tutti i giocatori. Giustamente. Vengono così impedite le ripartenze avversarie.

89': altro miracolo di Rizzo che dice no a un tiro ravvicinato di Zoma.

Tre di recupero... è finita. Ha vinto la Pro. Con tanto di cero acceso a San-Rizzo.

Il Tabellino

PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE 1-0

Marcatori: Comi (Pvc) al 70'.

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Auriletto, Minelli, Cristini; Bruzzaniti (Iezzi dal 60'), Emmanuello (Louati dal 28'), Vitale, Crialese; Della Morte (Panico dal 60'), Comi, Rolando (Gatto dal 60'). A disposizione: Valentini, Masi, Jocic, Belardinelli, Louati, Clemente, Luca Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto, Panico. All. Nardecchia.

ALBINOLEFFE: Pagno; Saltarelli, Gelli J., Milesi; Gusu (Giorgione dal 79'), Piccoli, Genevier (Martignago al 74'), Gelli F., Tomaselli (Poletti dal 66'); Ravasio (Cori dal 66'), Galeandro (Zoma dal 66'). A disposizione: Rossi, Facchetti, Nichetti, Cori, Michelotti, Giorgione, Doumbia, Poletti, Zoma, Miculi, Martignago, Concas. All. Marcolini.

Arbitro: Lovison di Padova

Ammoniti: Saltarelli dell'Albinoleffe