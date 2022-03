Nardecchia: «L'obiettivo è arrivare il più in alto possibile»

«Primo tempo di sofferenza ma bene sotto l’aspetto dell’ordine e di come siamo stati in campo. Nel secondo tempo la squadra è venuta fuori, i cambi hanno fatto bene e ci hanno dato tanto» commenta Mister Nardecchia al termine della vittoria della Pro Vercelli. Il tecnico delle Bianche Casacche poi prosegue: «Abbiamo iniziato a giocare ed abbiamo fatto una buonissima gara, quella che speravamo di fare».

Rizzo?: «I nostri giovani sono una certezza, non ci facciamo problemi a farli giocare e sono considerati nella rosa: siamo contenti dei giovani e non solo. L’unica nota negativa è l’infortunio di Emmanuello, speriamo che non sia grave: è importante per noi. Speriamo sia una lieve distorsione e che possa recuperare quanto prima».

Il primo tempo dell’Albinoleffe, la reazione nel secondo?: «Loro sono partiti forte e con grossi ritmi. Noi abbiamo mantenuto un ordine tattico e su quello siamo andati avanti. Nel secondo tempo abbiamo fatto una buonissima gara, le partite sono di due tempi. Siamo convinti di aver fatto bene».

Il finale di stagione? La classifica?: «L’obiettivo è arrivare il più in alto possibile. Con i piedi per terra ma, con questa vittoria, abbiamo messo una bella pietra. Era importante, ma come le prossime e le scorse. Ogni partita è importante, tutte le squadre hanno un obiettivo. Nessuna squadra ha la pancia piena, lo sappiamo e vogliamo incrementare la classifica».

Com’è cambiata la Pro?: «Dobbiamo pensare da dove siamo partiti: era una situazione brutta, ci siamo sistemati ed abbiamo iniziato a fare punti. Dovevamo acquisire nuove certezze, da quelle abbiamo fondato il campionato».

Gianmario Comi

Partita importante per la classifica cosa vogliono dire questi 3 punti?: «Sono contento di essere arrivato in doppia cifra, la testa va subito alla prossima: è fondamentale. Bisogna orientarsi alla prossima. Il gol vale tre punti pesanti, è stata una gara difficile: complimenti a loro ma noi siamo stati concreti, tre punti da tenere ben stretti».

Grande stagione la tua, com’è cambiata la Pro?: «Dopo il primo tempo al di sotto delle nostre aspettative siamo stati bravi a soffrire: è una dote che abbiamo. Se sai soffrire alla lunga torna, le partite durano novanta minuti. Nel primo tempo non siamo stati eccelsi, hanno meritato loro ma il risultato diceva pareggio. Nel secondo tempo abbiamo trovato più spazi e siamo stati più bravi ad essere cinici: è una dote».

Oggi gol da attaccante vero?: «Bel cross, sono stato bravo ma non ho visto la palla che entrava: sono stati due secondi lunghi, poi ho visto che esultavano. A livello tecnico ho sbagliato, potevo fare meglio: devo guardare la partita a trecentosessanta gradi. A livello personale potevo fare meglio, potevo gestire meglio certi palloni. Un giocatore esperto come me può e deve gestire meglio questi palloni».

Leonardo Gatto

Partita importante, bella prestazione?: «Abbiamo vinto e siamo felici. Speriamo che Emmanuello non si sia fatto nulla di grave, speriamo bene: la vittoria è anche per lui. Potevamo fare meglio nel primo tempo, potevamo essere più aggressivi. È normale che le forze possano mancare. Dopo è uscita fuori la squadra, i cambi sono stati determinanti: come in passato. La vera forza è il gruppo».

Sei entrato bene, i cambi hanno aiutato?: «Era una gara difficile, loro ci hanno messo in difficoltà. Spesso i cambi fanno la differenza, questo è segno che la squadra è in salute e che c’è un gruppo positivo. Ci vogliamo bene, siamo fratelli: è andata bene, pensiamo alla prossima ed a fare più punti possibile».

Mancano poche partite, la classifica è bella?: «Comincia ad essere discreta: bisogna restare con i piedi per terra. Bisogna continuare a lavorare come stiamo facendo».