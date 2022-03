Le pagelle della Pro Vercelli che ha battuto l'Albinoleffe

RIZZO: 9

Partita perfetta. Il migliore in campo. Tre grandissime parate, due nel primo tempo, una nel finale, hanno costretto alla resa l'Albinoleffe.



MINELLI: 6

Parte bene, poi va ni difficoltà, poi si riprende.



CRISTINI: 6,5

Il più sicuro del pacchetto arretrato. La difesa, comunque, ha patito e stretto i denti nell'arginare le ripartenze degli avanti ospiti.

AURILETTO: 6

Così così nel primo tempo, si riscatta nella seconda frazione.

BRUZZANITI: 5,5

Bravo nell'arginare, nel coprire insomma. Meno in fase propositiva.

EMMANUELLO: ng

Peccato per l'infortunio, speriamo non sia grave.



LOUATI: 7

Gioca bene, gioca con personalità.

VITALE: 6,5

Sarebbe da 7, da 8, solo che ogni tanto si prende della pause. Ma con la palla al piede è un grande, grande giocatore. Capace di inventarti la giocata.

CRIALESE: 6

Fatica nel presidiare la sua zona, in copertura, ma è preziosissimo nei fraseggi. E il lancio per la testata vincente di Comi è suo.

DELLA MORTE: 5,5

Ha la sfortuna di giocare la prima frazione, con tutta la squadra un po' in barca. Fa poco... come tutti.



ROLANDO: 5,5

Stessa cosa.



COMI: 7

Forse è stanco e pare meno incisivo del solito. Ma poi mette la firma - la decima dell'anno - sulla vittoria, siglando il gol decisivo. Una firma d'autore.

GATTO: 6,5

Vivacizza - e non poco - la manovra offensiva.



PANICO: 6

Dà il suo contributo, senza acuti, però.

IEZZI: 6,5

Ottimo in copertura, come sempre.

LERDA: 6,5

Demeriti: la Pro vista contro l'Albinoleffe soprattutto in fase offensiva non ha convinto. Meriti. I giocatori su cui ha puntato (Crialese e Vitale per esempio) lo stanno ripagando. E soprattutto lo sta ripagando il coraggio che ha avuto nello schierare e nel valorizzare Matteo e Rizzo e Louati, i migliori della Pro, oggi.