0 a 0 dopo la prima frazione con l'Albinoleffe

PRO VERCELLI-ALBINOLEFFE 0-0

Marcatori

PRIMO TEMPO

Bene il centrocampo della Pro e bene anche la difesa, coordinata da Cristini, ma è l'Albinoleffe che si rende pericoloso con pericolose ripartenze. Per due volte, ci mette una pezza il portierino Matteo Rizzo, il migliore dei Bianchi. Per gli ospiti anche un palo. Pro Vercelli troppo lenta e prevedibile in fase offensiva.

Nella Pro già un cambio: dentro Louati, che si è ben comportato, al posto di Emmanuello, che ha patito un infortunio dopo un contrasto.

4': primo squillo Pro, con Rolando che crossa di prima intenzione per Bruzzaniti che non arriva per un pelo, anche meno.

9': tiro anzi tiretto di Galeandro, para facile Rizzo.

12': gol annullato all'Albinoleffe (per fallo su Bruzzaniti), L'azione era partita da una punzione pennella dall'intramontabile Genevier.

18': affondo di Gusu sulla destra, che salta Auriletto, uscita spericolata ma provvidenziale di Rizzo, pericolo sventato dal baby portiere.

27'. Tegola per la Pro: Emmanuello a terra, dopo un contrasto. Dentro il numero 20 Louati, classe 2003.

30': Ravasio, gran tiro all'angolino basso alla sinistra di Rizzo, che sventa in angolo con le punta dei guantoni.

38': gran tiro al volo di Galeandro, palla che si stampa sul palo alla sinistra di Rizzo.

42': botta di Gelli dalla distanza, stavolta Rizzo neutralizza alla sua destra.

Il Tabellino

PRO VERCELLI: Matteo Rizzo; Auriletto, Minelli, Cristini; Bruzzaniti, Emmanuello (Louati dal 28'), Vitale, Crialese; Della Morte, Comi, Rolando. A disposizione: Valentini, Masi, Jocic, Belardinelli, Louati, Clemente, Luca Rizzo, Macchioni, Iezzi, Secondo, Gatto, Panico. All. Nardecchia.

ALBINOLEFFE: Pagno; Saltarelli, Gelli J., Milesi; Gusu, Piccoli, Genevier, Gelli F., Tomaselli; Ravasio, Galeandro. A disposizione: Rossi, Facchetti, Nichetti, Cori, Michelotti, Giorgione, Doumbia, Poletti, Zoma, Miculi, Martignago, Concas. All. Marcolini.

Arbitro: Lovison di Padova

Ammoniti: