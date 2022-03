Italia Viva: «Sì convinto alla Vercelli - Novara, ma con un occhio di riguardo all'ambiente»

Riceviamo e pubblichiamo.

Italia Viva dice sì con convinzione alla realizzazione della strada veloce Vercelli-Novara, indispensabile per superare i gravi disagi di un traffico in prevalenza di mezzi pesanti e di un tracciato sottodimensionato che attraversa i piccoli centri tra le due province.

Italia Viva però chiede allo stesso tempo che sia un’opera progettata con competenza e lungimiranza e di cui non doversi accontentare. Dovrà essere una realizzazione rivolta al futuro, che guardi all’ambiente e agli interscambi modali non solo per i trasporti della logistica ma anche per il turismo e la scoperta del paesaggio».

Queste, in sintesi, le valutazioni degli esponenti provinciali di Italia Viva di Vercelli e Novara in merito al nuovo intervento finanziato con un primo lotto da 50 milioni di euro dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) all’interno di un pacchetto di 135 milioni destinato alla Regione Piemonte nel quale rientrano altre opere strategiche.

«Siamo consapevoli che quanto è stato stanziato finora per l’opera non sia sufficiente e nell’ottica di rendere l’infrastruttura - ora in fase di studio - quanto più possibile efficiente vogliamo sollecitare il Ministero delle Infrastrutture affinché il progetto venga sostanziato delle risorse necessarie a far compiere all’opera un salto di qualità.

Si tratta di una infrastruttura strategica, che permetterà un collegamento rapido e agevole di Vercelli e di gran parte della sua provincia con il nuovo Ospedale che verrà realizzato a Novara all’interno della Città della Salute.

Contemporaneamente pensiamo che, in previsione di un tracciato che costeggi la linea ferroviaria Torino-Milano, si possa realizzare nell’area di rispetto tra le due infrastrutture un percorso verde - magari sede di una ciclovia - e fare della nuova superstrada una “smart road” per “smart mobility” (vedi progetto Anas Smart Road)».