Addio a Giuseppe Mero, papà dello "Sceriffo" e conosciuto barbiere

Il mondo del commercio e dello sport vercellese dicono addio a Salvatore Mero, per tutti Giuseppe, storico titolare, con il fratello Nini, del negozio di parrucchiere in via Massaua, proprio di fronte allo stadio. Un negozio che, per tanti anni, è stato anche il ritrovo di molti appassionati della Pro che si fermavano a scambiare due chiacchiere e commentare la partita della domenica.

Al mondo del calcio Giuseppe Mero era legatissimo anche per la carriera intrapresa dal figlio Vittorio, "lo Sceriffo", calciatore che arrivò a giocare in serie A nel Brescia e che perse la vita, proprio vent'anni fa, in un terribile incidente d'auto.

Mero aveva 83 anni: originario di Manduria, in provincia di Taranto, si era trasferito a Vercelli da moltissimi anni affermandosi nel mondo del commercio insieme al fratello Nini, morto nel 2020. «La città perde un uomo che ha dato molto al nostro settore e al mondo dello sport - dice l'assessore Mimmo Sabatino, commerciante di professione -. Tantissimi vercellesi tifosi della Pro sono passati dal quel negozio di via Massaua che era uno dei ritrovi storici del tifo. E poi non possiamo dimenticare l'impegno della famiglia Mero per il memorial nel ricordo di Vittorio. A nome personale e dell'amministrazione mando un abbraccio alla moglie Maria e alla figlia Antonietta».

Mero lascia la moglie Maria, la figlia Maria Antonietta con il marito Mario e i nipoti Vittorio, Giorgia e Alessandro; le sorelle Anna e Adriana con le rispettive famiglie. I funerali avranno luogo venerdì 18 alle 11,30 in Duomo, partendo dalla “Casa Funeraria Vercelli” alle 11.15, mentre il rosario verrà recitato giovedì 17 marzo alle 18 nella Casa Funeraria Vercelli di Caresanablot.