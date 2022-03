Arriva l'Albinoleffe: le parole "forti" di Lerda

«Nei momenti difficili mi esalto» dice Franco Lerda, alla vigilia del match interno contro l'Albinoleffe. Il momento difficile è la squalifica.

«Dovrei chiudermi in gabbia quando gioca la mia squadra? Io, ormai, sono fatto così. A 54 anni non si cambia. Ma so che adesso sto trasmettendo ai ragazzi quello che ho dentro, affinché in campo diano il massimo».

«Da qui alla fine – prosegue – dobbiamo fare occhio, perché sono tutti spareggi. I ragazzi lo sanno, la parola più importante, per noi, è umiltà. Qualsiasi palla può diventare determinante, le partite le decidono i particolari, che poi diventano episodi, spesso determinanti. Se giochiamo con umiltà possiamo fronteggiare chiunque.»

Una parentesi sulla gara di domenica scorsa. «Ho rivisto tre volte la partita contro il Piacenza, che con noi ha giocato in modo diverso, e noi comunque ce la siamo cavata. Ai ragazzi non posso che fare i complimenti: da quando alleno questa squadra abbiamo sbagliato una sola gara, uno zero a zero interno».

Veniamo all'Albinoleffe.

«Non sarà una partita facile, per due motivi. L'Albinoleffe è una squadra ferita, reduce da una sconfitta al novantesimo. Vorranno rifarsi. Sono ben messi in campo, non so come ci affronteranno. Secondo motivo. In questo girone, a parte Sudtirol e Padova, c'è un grande equilibrio. Dal terzo al quindicesimo posto c'è un livellamento di valori, può succedere di tutto.».

La squadra è al completo. Lerda ha a disposizione un buon organico, che permette di alternare gli elementi della rosa. Siamo ben messi in difesa (con 5 giocatori in lizza per 3 maglie) e anche a centrocampo, in fascia, negli attaccanti di movimento. Ma c'è un problema: davanti, dal momento che Bunino è ancora fermo, la Pro ha un solo giocatore da area di rigore.

«È un problema, certo, il recupero di Bunino per noi è importante. Ma abbiamo avuto altri momenti così... Avevamo il problema portieri, che abbiamo risolto lanciando un ragazzo del 2004, ed è andata bene, e poi ne sono seguiti altri. Quando cominciai ad allenare eravamo a quattro punti dai play off , ora siamo sereni, ma le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. Guai a distrarsi».