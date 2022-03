Bruciò rifiuti ed elettrodomestici: agricoltore condannato

Condanna a due anni e tre mesi per l'agricoltore vercellese che ha collezionato tre denunce per lo stoccaggio, lo smaltimento e l'incendio di rifiuti che aveva accumulato nella cascina.

Nei confronti dell'uomo, più volte segnalato dai carabinieri forestali per una gestione dei rifiuti non rispettosa delle norme, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a tre anni, ritenendo provate non solo le contestazioni relative allo stoccaggio di rifiuti anche pericolosi, ma anche all'incendio di materiale inquinante compresi alcuni elettrodomestici.

Per l'uomo la difesa aveva chiesto l'assoluzione non ritenendo provate le accuse. Dopo la lettura delle motivazioni della sentenza è dunque prevedibile un appello.