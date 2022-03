"Varsej VS Biela": al museo Leone debutta il nuovo "Monopoli" del territorio

Unire il divertimento all’arte e alla cultura portando i giochi da tavolo dentro i musei. L’1 e il 2 aprile Nuara e Varsej, i “Monopoli” dedicati al territorio, approderanno al museo Fanchini di Oleggio e al museo Leone di Vercelli.

«Saranno due occasioni di “contaminazione” – spiega l’autore, il giornalista Roberto Conti – sarà possibile provare Nuara e Varsej VS Biela e conoscerne i segreti in due luoghi d’eccezione e contemporaneamente si potranno visitare i musei. Sono entusiasta e onorato di poter presentare i giaochi territoriali, che così tanto piacciono al pubblico, in luoghi d’arte ricchi di storia. Racconterò agli appassionati che quello che appare come un semplice tabellone con delle carte richiede un percorso creativo di mesi e coinvolge tanti professionisti diversi; svelerò qualche retroscena curioso e chiederò agli intervenuti di provare a ideare insieme una nuova carta per le prossime edizioni».

Nuara sarà presentato al museo civico archeologico ed etnografico Fanchini di Oleggio, venerdì 1 aprile alle 21 in vicolo Chiesa 1. Info e prenotazioni in orario d’ufficio allo 0321.91429 o alla mail museocivico@comune.oleggio.no.it. L’evento è organizzato dalla Pro loco e patrocinato dal Comune di Oleggio.

Il giorno successivo Varsej VS Biela sarà presento al museo Leone di Vercelli, sabato 2 aprile alle ore 15 in via Verdi 30 nel centro storico di Vercelli. I tavoli con i giochi allestiti da provare resteranno disponibili fino alle 18. «Quella di Vercelli sarà la presentazione ufficiale del gioco, uscito appena prima dei vari lockdown legati al Covd che ne che avevano un po’ bloccato il lancio. Ora, grazie alla Direzione del museo, recuperiamo finalmente la possibilità di giocare in presenza».