Pallacanestro Femminile Vercelli, risultati del settore giovanile

CAMPIONATO UNDER 13

Girone A

2^ giornata andata

Domenica 13.3.2022– a Castelnuovo Scrivia

B.C. Castelnuovo - Pallacanestro Femminile Vercelli 53-38

( parziali: 16-11; 25-26; 35-31)

Tabellino PFV: Fall A. 1; Ferla 2; Alilou; Panelli 8; Trotti 2; Zannini 12; Balzaretti; Lahmidi 7; Mura 6, Valentini 2; Cabo Bolado; Triberti;. All.re Fabrizio Valentini.

Le under 13 della PFV tornano da Castelnuovo Scrivia con l’ennesima sconfitta ma questa volta del tutto onorevole per 53-38, poiché maturata al termine di una partita combattuta ed a lungo in equilibrio, risoltasi solo nell’ultimo quarto.

La gara è cominciata con un tentativo di allungo delle padrone di casa (16-11 nel primo periodo) subito rintuzzato dalle vercellesi, nei primi minuti del secondo quarto con un parziale di 2-9 che consentiva loro di mettere il naso avanti sul 18-20 e di chiudere all’intervallo lungo avanti di un punto sul 25-26.

Nel terzo quarto erano invece le padrone di casa a ribaltare ancora il risultato, approfittando di un calo delle avversarie in fase offensiva, chiudendo così il periodo sul 35-31, con la PFV ancora in partita ed il risultato aperto.

Nell’ultimo quarto, un perentorio 18 a 7, piazzato dalle rosse di casa, chiudeva però i giochi sul 53-38 finale, senza che le vercellesi nulla potessero fare per tentare di riagguantare la partita. .

In ogni caso coach Fabrizio Valentini (che ha sostituito in panchina coach Gianfranco Anastasio, temporaneamente indisponibile) ed i dirigenti al seguito della squadra si sono tutti dichiarati contenti della prova delle ragazze, soprattutto per la determinazione e la capacità di reazione mostrate in campo, tenuto conto della caratura della squadra avversaria, pur sempre facente parte di una società di serie A2.

***

CAMPIONATO UNDER 15

2^ fase di completamento - Girone Unico

1^ GIORNATA – girone a sola andata

Sabato 12.3.2022 – a Rivoli (TO) – Palestra SStrada Natta

Conte Verde – Pallacanestro Femminile Vercelli 74-28

(parziali: 20-9; 34-12; 55-22)

Tabellino PFV: Dikrane ; Giuliani 6; Prinetti 9; Dipace 4; Nicosia 6, Fall; Haxhiasi;.Bari H 3.; Cavalli. All.re : Adriana Coralluzzo (in sostituzione di Gianfranco Anastasio )

E’ iniziata (male) per la PFV la fase di “completamento” del campionato Under 15, riservato a quelle squadre che non si sono qualificate al girone finale per il titolo regionale, fase strutturata in un insolito e incomprensibile girone a 10 squadre, con gare di sola andata (sic!).

La PFV ha esordito a Rivoli, contro Conte Verde, perdendo pesantemente per 74-28, al termine di una bruttissima partita che non è mai stata in discussione e contro una formazione che, solo due stagioni fa, era stata ampiamente messa sotto.

Le vercellesi si sono presentate in campo ancora una volta in nove per le endemiche defezioni dell’ultima ora, che non finiscono mai, e tra esse la migliore impressione hanno destato le più giovani Cavalli e Fall, mentre le altre sono apparse decisamente sotto tono rispetto alla loro potenzialità.

La partita: dopo l’ormai solita partenza in salita, ormai abituale nelle gare in trasferta (pronti via e subito 20-9 nel primo periodo) le vercellesi si mostravano quasi incapaci di segnare (solo tre punti realizzati nella seconda frazione: 34-12) mentre in difesa lasciavano ampi spazi alle conclusioni avversarie senza opporre troppa resistenza.

Nel terzo periodo la PFV cercava di rialzare un po’ la testa, mettendo a segno 10 punti (55-22) ma concludeva male con un altro break pesante di 21-6, nel quarto finale, che portava lo score al perentorio 74-28 di fine gara.

Prestazione negativa, quindi, per le Under 15 PFV, definita “la peggior partita della stagione” da chi solitamente ha sempre parole di elogio per le ragazze in campo, in cui troppo spesso molte giocatrici hanno perso le distanze in difesa, apparendo disorientate e consentendo, così, facili tiri da tre e contropiede alle avversarie.

Sarà stato l’orario insolito di inizio gara (le ore 12,00, che più stupido non si può!), il disagio della trasferta mattutina, o magari il fatto che, nell’occasione le vercellesi hanno dovuto fare a meno del proprio allenatore titolare, Gianfranco Anastasio, che sarà assente per un certo periodo, e sostituito dalla coach delle Under 19 Adriana Coralluzzo, fatto sta ed è che hanno disputato una pessima gara, rimediando un pesante passivo contro una squadra che tecnicamente non si direbbe superiore di oltre quaranta punti.

***

Campionato Under 17 - 2^ fase

Girone “Primavera”

Sabato 12.3.2022 ad Alice Castello – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli – ABC Servizi Gators 51-61

(parziali: 12-15; 31-31; 39-51)

Tabellino PFV: Cafasso 4 Carrozza 13; Dutto 2; Fiore; Giorgi 3; Nicolotti; Pintonello E. ; Rizzato 9; Matteja 2; Momo M. 18; Baro All.re Fabrizio Castelli

Nella seconda fase di completamento del torneo Under 17, definita girone “Primavera”, la PFV ha affrontato in casa l’ABC Servizi Gators di Savigliano ed ha perso per 51-61, lottando però alla pari per tutta la gara.

Nota saliente, in margine alla partita, è stato il ritorno sulla panchina delle Under 17 vercellesi/ciglianesi/alicesi/saluggesi di coach Fabrizio Castelli che già le aveva guidate nelle scorse due stagioni targate PFV, che ha avvicendato Francesco Rimedio il quale, in settimana, ha rassegnato le dimissioni per insorte divergenze di vedute con la dirigenza di U.B. Cigliano, cui è affidata la gestione organizzativa del gruppo.

Sarà stata la “scossa” del nuovo allenatore oppure la caratura dell’avversaria, sensibilmente inferiore a quella delle formazioni incontrate nel girone di qualificazione, od anche l’organico finalmente al completo, ma le ragazze della PFV hanno disputato una prova connotata da buona determinazione e lucidità e sono state a lungo in parità o a ridosso delle avversarie, mettendo sempre in discussione la loro vittoria.

Il primo tempo è stato, infatti, caratterizzato da un sostanziale equilibrio, con le ospiti di poco avanti (12-15) nel primo quarto, raggiunte subito nel secondo (31-31) dalle padrone di casa in rimonta.

La gara veniva, però, risolta nella terza frazione, quando un momentaneo calo generale della PFV e la consapevolezza delle avversarie di poterne approfittare per vincere, consentiva a queste ultime di piazzare un parziale di 8-21 che le portava a condurre 39-51 al 30’ e mettere una seria ipoteca sul risultato dell’incontro.

Con questa piccola dote di vantaggio “ABC Gators” riusciva bene, infatti, a gestire la partita nell’ultima frazione, mentre le ragazze di casa potevano soltanto accorciare minimamente il divario sino al 51-61 finale.

Tutto sommato, però e nonostante la sconfitta, è stata una prova soddisfacente come ha tenuto a sottolineare coach Fabrizio Castelli a fine gara.